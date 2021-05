Estas son las estaciones de TransMilenio que estarán cerradas este domingo 9 de mayo

Transmilenio. Foto: Colprensa.

Como ya viene siendo habitual en medio de las jornadas de manifestaciones en el país, TransMilenio informó a través de sus redes sociales cuáles serán las modificaciones para el funcionamiento del sistema de transporte masivo de Bogotá para este domingo 9 de mayo.

En el comunicado oficial, se confirmó que 52 estaciones siguen cerradas en las diferentes troncales y, por lo tanto, no estarán prestando el servicio “debido a que no pueden prestar las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios”, explicó TransMilenio. A diferencia del sábado 8 de mayo, la estación Polo en la troncal de la Calle 80 ya está habilitada, pero otras como ‘Quirigua’ no estarán disponibles. A continuación le presentamos el listado completo para que se agende.

ESTACIONES CERRADAS EN NQS, CALLE 90 Y SUBA:

Ricaurte (cierre parcial) / Quirigua / Suba Transversal 91.

ESTACIONES CERRADAS EN AVENIDA AMÉRICAS:

Avenida Jiménez (por calle 13 y Caracas) / De la Sabana, San Façon – kr 22 / Ricaurte Calle 13 / CDS-Carrera 32 / Zona Industrial / Carrera 43. Puente Aranda / Distrito Grafiti / Pradera / Marsella / Av. Américas – Av. Boyacá / Mandalay / Transversal 86 / Biblioteca Tintal / Patio Bonito

ESTACIONES CERRADAS EN SOACHA:

San Mateo / Terreros / León XIII / Despensa / Bosa / Ricaurte (cierre parcial) / Venecia / Santa Isabel / NQS calle 38 a sur / NQS calle 30 sur / Madelena / General Santander.

ESTACIONES CERRADAS EN CALLE 26:

Centro Memoria / Modelia / Universidades.

ESTACIONES CERRADAS EN AVENIDA CARACAS:

Restrepo / Quiroga / Nariño / Hospital / Hortúa / Fucha / Calle 40 Sur / Socorro / Olaya / Calle 19.

ESTACIONES CERRADAS EN AVENIDA CARACAS:

Av. 1 de Mayo / Policarpa / San Bernardo / San Victorino / Las Nieves / San Diego.

ESTACIONES CERRADAS EN CALLE 6 Y EJE AMBIENTAL:

Guatoque - Veraguas / Tigua-San José / Museo del Oro.

LAS 6 ESTACIONES QUE ESTARÁN CON CIERRE PARCIAL:

Calle 22 / Calle 34 / Calle 72 / Tercer Milenio / Molinos / Country Sur.

Junto a la imagen que TransMilenio compartió en su cuenta de Twitter, también se reportó que en el transcurso de las manifestaciones 570 articulados rojos tuvieron algún tipo de afectación, por lo que 10 de estos no saldrán a operar. Por su parte, de los buses zonales SITP 337 sufrieron algún tipo de vandalismo.

En horas de la mañana el componente troncal, así como el zonal y el TransMiCable manifestaron operación con normalidad.

Listado completo de estaciones que estarán cerradas y otras con funcionamiento parcial. Foto: Twitter @TransMilenio.

MANIFESTACIONES ESTE 9 DE MAYO EN BOGOTÁ:

Hoy se completan 12 días desde que inició el paro nacional el pasado 28 de abril. Y con ello el Comité del Paro tiene previstas algunas actividades, como lo es un plantón entre animadoras deportivas, que decidieron unirse para formar la pirámide humana más larga del mundo como un llamado internacional respecto a la crisis social en Colombia.

Además, se esperan movilizaciones desde el Portal de Suba y el parque El Virrey, todas estas están citadas a las 9 de la mañana. En suba habrá congregación en el encuentro denominado “Madres y comadres”, con el cual se busca rechazar los recientes homicidios de varios jóvenes durante las jornadas de protestas.

Cabe destacar que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó que este 9 de mayo no se celebrará el Día de la Madre, como es habitual en el calendario internacional, pues el Gobierno confirmó que dicha fecha se aplazará para el próximo domingo 30 de mayo, debido a que Bogotá y otras ciudades de Colombia se encuentran enfrentando en este momento el tercer pico por COVID-19.

