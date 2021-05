Tuiteros denuncian montaje en la foto de un capturado que compartió la cuenta de la Fiscalía

En la mañana de este sábado se viralizó un trino emitido por la Fiscalía General de la Nación, donde se informa de la supuesta captura de Óscar Leonardo Montes Delgado, quien habría lanzado ácido a su expareja. Pues bien, en la foto se ve a Montes con los agentes del CTI y un evidente montaje que no correspondería al momento de la presunta aprehensión por el ente acusador.

Los hechos habrían ocurrido en La Macarena, Meta el pasado 18 de marzo y el responsable del crimen luego de ser capturado en las últimas horas, aceptó los cargos por los que es acusado. En la foto se ve a Montes Delgado en la mitad de los agentes del CTI y, como varios tuiteros escribieron, parece que el hombre está levitando.

Esta es la foto que compartió la Fiscalía

Aunque la institución publicó uno de sus particulares hilos en Twitter, en los que informan sobre los casos y procesos que ejecutan, esta vez quedó en evidencia el montaje realizado con el agresor y los funcionarios de la institución.

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido por los cibernautas, quienes rápidamente iniciaron con memes, trinos graciosos y divertidas publicaciones en las que se burlaron del ‘descache’ del ente acusador colombiano.

Luego de percatarse de las críticas y burlas que estaba recibiendo por los internautas, la Fiscalía borró el controversial trino y sumó otro al respectivo hilo en el que compartieron nuevas fotos del capturado y aseguraron que el CTI aportaba “evidencias” sobre la aprensión.

“Ahora, gracias a las labores de policía judicial, fue ubicado Montes, el señalado determinador del ataque, en una vivienda del Sector Puente Dos, en la vía que conduce de La Macarena a San José del Guaviare”, tuiteó la Fiscalía.

Varios usuarios de la red social iniciaron a lanzar especulaciones sobre las razones por las que la Fiscalía realizó el montaje. Algunos de ellos revelaron fotografías del criminal, capturado por miembros de las fuerzas armadas en ocasiones anteriores y en tono sarcástico dijeron: “Lo capturan a cada rato”.

El reconocido periodista Mauricio Jaramillo citó el trino de la Fiscalía y, en tono ‘jocoso’, felicitó la labor de la institución dirigida por Francisco Barbosa “con poderes como la levitación”. En otros apartes de su pronunciamiento cuestionó la transparencia del ente y dijo: “¿Quiénes ganan con tanta manipulación, con mentiras sobre capturas, con denuncias falsas de violencia? Esperemos rectificación de @FiscaliaCol, es lo mínimo”.

Otros tuiteros aprovecharon el momento para cuestionar duramente al fiscal Barbosa y recordarle sus polémicas en la estadía en uno de los órganos judiciales más importantes de Colombia. Lanzaron comentarios como:

“Tienen plata para la guerra y no para contratar un buen diseñador que use Photoshop”; Es muy extraño que los expertos en montajes judiciales no sepan utilizar Photoshop”; El fiscal Barbosa se fue a San Andrés con el diseñador”, entre otras ‘pullas’.