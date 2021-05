Leopoldo López se pronuncia contra “la violencia fuera de control” en protestas de Colombia

Venezuelan opposition politician Leopoldo Lopez gestures as he speaks during a news conference in Bogota, Colombia December 10, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

El líder político venezolano Leopoldo López, quien a inicios de este año se mostró cercano al gobierno del presidente Iván Duque, se refirió en la tarde de este viernes 7 de mayo a las protestas que se viene desarrollando en Colombia desde el pasado 28 de abril, precisamente en contra de la gestión del jefe de Estado. Por medio de un comunicado, expresó su preocupación por la forma en la que las manifestaciones han escalado hasta convertirse en “jornadas de extrema violencia”.

López, quien vive en Madrid, España, luego de pasar tres años en Venezuela y hacer una breve gira por Colombia, señaló en su misiva que así como cree en la protesta como una práctica democrática e incluso un espacio de creatividad y reivindicación social, también rechaza “aquello que niega y conduce al fracaso de las protestas: la violencia fuera de control, con su secuela de muerte y destrucción, despoja la protesta de legitimidad y la empuja fuera del espacio de la convivencia”.

Posteriormente, el opositor venezolano destacó tanto la disposición que, según él, ha manifestado el presidente colombiano para escuchar los reclamos de quienes protestan en contra de, entre otras cosas, el proyecto de reforma tributaria retirado del Congreso de la República a inicios de esta semana; como las “instituciones sólidas y competentes” con las que cuenta el país y que “sabrán actuar ante los casos de violación de los Derechos Humanos, por parte de los agentes de la violencia, sea civiles o uniformados”.

Valga señalar que, a estas alturas, son muchos los que han denunciado los abusos por parte de ambos bandos: de acuerdo con Temblores ONG, por ejemplo, a corte de la mañana de hoy se registraban en el país 1.773 casos de violencia policial, incluidos 275 víctimas de violencia física, 37 de violencia homicida, 11 de violencia sexual, 341 intervenciones violentas, 105 disparos de armas de fuego de dotación y 936 casos de detenciones arbitrarias.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia señala que a cierre de la noche del pasado 6 de mayo había en el país cerca de 800 agentes de policía heridos, incluidos los 15 que estuvieron en riesgo de morir quemados en un CAI de Bogotá; así como un uniformado muerto y por lo menos 37 estaciones de policía vandalizadas, sólo en Bogotá.

“Soy uno más, entre millones de venezolanos, a los que nos importa el buen camino de la democracia colombiana, que por décadas y afrontando los más complejos peligros, ha sabido continuar en su búsqueda de paz y progreso. Por eso digo a mis hermanos de Colombia: no pongan en peligro lo que tantas vidas, sufrimiento y esfuerzos ha costado. La estabilidad democrática es la más alta aspiración de todo pueblo libre”, concluyó López.

Valga señalar que este no ha sido el único líder extranjero que se pronunció sobre los hechos. También lo hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien comentó que, “con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social”, y continuó señalando que “instaba” al gobierno de Duque a que, “en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”.

El mensaje no fue bien recibido por la Cancillería colombiana, que advirtió que el mismo “alimenta la polarización”. De igual forma, dicha dependencia del Estado respondió que: “El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.

SEGUIR LEYENDO: