Gago rompe el silencio y confirma que le fue infiel a Valentina Ortiz, a quien conoció en el Desafío 2017

El Desafío ‘The Box’ es uno de los programas que más sintonía tiene entre los colombianos y no solo por sus juegos sino por los participantes que poco a poco se ganan el cariño de los televidentes. Entre ellos está Gago, quien fue capitán del equipo Gamma en esta nueva edición, pero que venía de la edición del programa del 2017.

Hace unos días, el vallecaucano le dijo adiós al Desafío The Box tras una difícil prueba de eliminación que sorteó junto a Olímpico y el ‘Mono’ también del equipo Alpha, y de Esteban, quien fue el sentenciado del equipo Beta. En su despedida, le envió un mensaje de amor a quien era su pareja, la deportista Valentina Ortiz a quien precisamente conoció en el Desafío del 2017.

Sin embargo, tras rumores de infidelidad y de confirmarse que la relación se terminó, Gago rompió el silencio y le contó al programa La Red el por qué de esta ruptura. “Entre ella y yo había muchas cosas que quizás las personas no conocen o no saben y no han visto porque son cosas más personales, pero eso ya era algo de fractura en nuestra relación”, contó el exparticipante.

Según dijo el deportista, la relación terminó porque no había un futuro con ella de tener una familia o de casarse. “Yo me me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”, señaló.

Por su lado, en redes sociales, mientras Gago estaba en competencia, Valentina levantó sospechas de que la relación no iba nada bien. En medio de una de sus publicaciones de Instagram dejó claro a uno de sus seguidores que ella ya sabía sobre una infidelidad.

Sobre este tema, Gago explicó en La Red que le da tristeza que ella ventile esos temas porque fueron cuatro años de relación. “Ahora que quiera salir como a ventilar todos nuestros problemas, a decir que esto no es un secreto para nadie. Yo no me quiero justificar, pero a mí lo que me da tristeza es que quiera salir a ventilar esto ahora, si que quiera salir a decir que le he puesto mil cachos pero entonces por qué lo permitió durante cuatro años”, dijo el exparticipante del Desafío.

Gago negó que haya tenido alguna relación sentimental mientras estaba en el Desafío The Box, como sí le escribían en sus redes sociales tanto a él como a Valentina. Sin embargo, le confesó a La Red que en los cuatro años de noviazgo sí le fue infiel a Valentina, dice él, solo una vez.

“Sí, realmente en los cuatro años una vez que le puse los cachos, sí pasó y ella se dio cuenta pero pudimos arreglar las cosas y cuadramos todo y hasta ahí todo estaba súper bien. Pero entonces esta última vez no sé si se lleno la cabeza con muchas cosas e irrumpió en mi privacidad y yo eso no lo puede permitir”, relató el deportista.

Más romances en el Desafío:

Fue apenas el segundo día de la nueva versión del Desafío, cuando la popular frase de ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’ se hizo evidente ante la pantalla de muchos colombianos. En el desarrollo de la primera competencia en el ‘Box rojo’, dedicado a las competencias de contacto, cuando los cuatro equipos debieron enfrentarse para asegurar el alimento de los próximos días. La competencia se desarrolló en medio de varios golpes y caídas, pues los competidores debían pelear con sus oponentes por llevar una pesada pelota hasta el podio de su respectivo equipo.

En un momento de la competencia, Carlos Mario David Pérez, más conocido como el ‘Mono’ e integrante del equipo Alpha, se enfrentó contra dos participantes del equipo Gamma por la dichosa pelota gigante. Sin embargo, en el calor del momento, Pérez agarró fuertemente del cuello a Karol Tatiana Zambrano Bautista.

Al final de la competencia, de la que salió vencedor el equipo Beta, los competidores empezaron a disculparse entre ellos por los golpes e insultos que se dieron durante el juego. En ese momento, el ‘Mono’ se acercó a Karol para preguntarle cómo estaba y, ante la evidente preocupación del jugador, los demás compañeros empezaron a molestarlos, sin saber que efectivamente había sentimientos encontrados en el momento.

