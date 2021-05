Duras críticas de The Economist al gobierno Duque: afirma que su legado “le asegurará a Colombia su primer presidente socialista”

Gustavo Petro, precandidato de izquierda a la presidencia, podrá acceder a poder por el legado de Iván Duque, dice The Economist. Fotos: Colprensa

El paro nacional, protestas desatadas por el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, han suscitado reacciones internacionales ante la evidencia de violencia policial contra manifestantes y de un estallido social infiltrado en ocasiones por vándalos y delincuentes. Naciones Unidas, congresistas estadounidenses, la Unión Europea y demás plataformas han solicitado al jefe de Estado control sobre la Fuerza Pública durante una protesta que resulta de inconformismo con la clase política que él representa.

Ahora quien apunta su crítica a Iván Duque es la revista inglesa The Economist, en su edición impresa del 8 de mayo, la cual hace un análisis sobre la reforma tributaria y el paro nacional que detonó. Incluso, afirma que el legado de Duque beneficia a los sectores de izquierda, abriendo la puerta a Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2022.

En primer lugar, la revista menciona las quemas al transporte público, estaciones de policía y los saqueos a bancos y almacenes. Incluso, menciona los bloqueos en Cali, que han resultado en escasez de comida e insumos médicos, y los al menos 24 muertos y 800 heridos por las protestas.

La publicación habló de la polémica reforma tributaria, la cual fue retirada y resultó en la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Sin embargo, el medio prevé que el inconformismo no cesa con retirar el detonante. “Pero el resentimiento contra el presidente, cuyo índice de aprobación es del 33%, significa que es probable que los disturbios continúen”, sentenció.

A pesar de una declarada necesidad de una reforma tributaria por un déficit fiscal cercano al 8% del Producto Interno Bruto (PIB). La publicación habla de que la reforma iba a retirar productos exentos de IVA e iba a bajar el umbral para iniciar el pago de impuestos, entre otros atributos de la propuesta del Gobierno.

A pesar de la meta de Carrasquilla por bajar índices de pobreza, narra que los colombianos encontraron la reforma injusta, intensificado por la falta de recursos a raíz de la pandemia del covid-19. “A pesar de que los aumentos de impuestos afectarían más duramente a los más ricos, el 80% de las personas, al ser encuestadas, se opuso al proyecto de ley”.

Sin embargo, el medio asegura que no es la única razón por la que los colombianos salen a las calles y afirma que el inconformismo es, especialmente, hacia Duque. “El presidente prometió hacer el país más seguro. Pero la violencia está empeorando. Colombia está exportando cantidades récord de cocaína y los grupos armados ilegales se están fortaleciendo. Desde 2016, año en que se firmó un acuerdo de paz con las Farc, el ejército rebelde más grande del país, otros grupos armados han expulsado a un número creciente de habitantes de las zonas rurales de sus hogares y han asesinado a cientos de líderes locales. Los colombianos también culpan al gobierno por manejar mal la pandemia”, señaló el medio inglés.

Por las crecientes exigencias de los opositores y organizadores del paro nacional, el medio apunta a que las protestas no cesarán y que Duque se debilitará como resultado de los diálogos. “Todo esto debilitará al señor Duque. A diferencia de sus predecesores, no tiene una coalición mayoritaria estable en el Congreso. Incluso su mentor, Álvaro Uribe, un ex presidente, se ha distanciado del señor Duque; fue uno de los primeros en hablar en contra del proyecto de ley”, aseveró la publicación.

Finalmente, el medio expone que Petro, líder de un amplio sector opositor, gana terreno en encuestas de cara a 2022. El medio anota su impopular plan de hacer que el Banco de la República imprima dinero para financiar la pandemia y, además, episodios en los que habla de forma positiva de Hugo Chávez, dictador venezolano. Sin embargo, Duque propicia el ambiente para una presidencia de izquierda. “En lugar de una reforma fiscal valiente, el legado de Duque puede resultar en cambio asegurar que Colombia obtenga su primer presidente socialista”, finalizó el artículo.

En la más reciente encuesta de Invamer, Gustavo Petro se eleva de sus posibles contrincantes para la presidencia con un 38,3% de los votos en una hipotética primera vuelta presidencia. Le sigue el moderado Sergio Fajardo, con 15,9%; y la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con un 11,8%.

