Video | Epa Colombia responde a quienes la critican por su vocabulario “ñero”

Epa Colombia aseguró en sus videos que no podría dejar de hablar ñero porque considera que hace parte de su espíritu. Foto: Capturas de pantalla historias de Instagram.

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, se defendió este viernes a través de sus historias de Instagram frente a las críticas que ha recibido sobre su forma de hablar.

Durante una serie de videos que ya son frecuentes en sus redes sociales, la empresaria también expresó que pronto entraría a estudiar y además promocionó sus keratinas para el mes de la madre.

“Yo voy a estudiar Administración de Empresas y me fui para la universidad a inscribirme. Amiga imagínate que la vandalizaron y sabes ¿Qué dijeron por allá? ‘Eso fue un grupo de ñeros que vandalizaron’, amiga yo sentí que me dieron a mí, porque cuando dicen ñeros yo digo ‘cuidado, cuidado queriditas que ningún ningún”, dijo la mujer con su usual tono humorístico.

Después de narrar esta experiencia empezó a manifestar que todos sabían que era ñera, “Tú sabes que yo soy ñera, solo que yo me regeneré, dijo. Después aseguró que por más cambios que ha hecho en su vida su vocabulario y acento “ñero” no se le ha podido quitar.

“Amiga a mí no se me ha podido quitar el hablado ñero, yo digo ‘sí mami’, ‘veo le digo’. A mí no se me puede quitar ese hablado, yo siento que es un espíritu”.

Luego aseguró que aunque ha cambiado su forma de vestir y sus uñas su vocabulario sigue siendo el mismo, “es apto para seguir hablando así, como una de esas ñeras macabras”, dijo. ‘Epa Colombia’ manifestó que desde siempre la han criticado por eso, pues además del aparente acento las groserías también estás incluidas en su lenguaje.

“La gente me critica, me dicen que por qué no cambio mi vocabulario, y yo digo ‘qué tal esta piroba, cuidadito mami, que la voy es peinando’”, agregó.

Después de explicarle a sus seguidores que su manera de hablar hace parte de su esencia, la mujer empezó a compartir la marca de calzones que utiliza que le ayudan a levantar sus glúteos y que en otras oportunidades ha dado a conocer.

Adicionalmente, contó algunas de las razones por las que decidió empezar a prepararse en la universidad “Te quería decir que sí voy a estudiar para que algún día cuando tu quieras organizar tu empresa me contactes y yo voy a poder organizarla, porque fácil no es, pero imposible tampoco”, aseguró.

Después, la empresaria aprovechó la atención de sus seguidores para hablar de las promociones que tendrá en el mes de la madre sus keratinas “Yo quiero que me compres porque yo tengo los mejores productos del mercado, acá está el claro ejemplo, crece el cabello de una forma increíble”, dijo mientras mostraba la raíz de su cuero cabelludo.

Así mismo expresó que era la única en Colombia que garantiza un 100 % de cabello liso “a diferencia de muchas, que yo no robo, yo sí te doy garantía”,

“Yo no puedo parar, amiga: uno tiene que trabajar”:’ Epa Colombia’ respondió a críticas por no participar en marchas

Este viernes la empresaria también respondió a las críticas de seguidores en Twitter e Instagram quienes le reclamaron por su falta de compromiso en las manifestaciones del Paro Nacional.

“Amiga, tú no necesitas de un mercado, tú no necesitas del gobierno. Yo salí adelante. “Ay, la Epa Colombia que dizque en lugar de estar en las manifestaciones apoyando (sic) y que vendiendo keratinas... Es que yo tengo qué salir a vender todos los días. Yo no puedo parar amiga. Yo tengo 300 empleados, amiga. Y yo vivo por esas personas, amiga. Porque yo tengo que darles el sustento de sus familias”, dijo.

Luego ratificó que no podía parar ya que tenía que seguir trabajando pues “El gobierno tampoco te va a ayudar. Si tú no sales adelante, marica, es porque tú no quieres. Tú tienes qué esforzarte porque tú también lo vas a lograr”.

