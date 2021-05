La Liendra recibió amenazas de muerte por salir a marchar

Foto de redes sociales.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en redes sociales, ha estado muy activo con su contenido en estas hablando sobre las jornadas de manifestaciones en Colombia que empezaron el pasado 28 de abril y se mantienen en la actualidad. De hecho, Gómez sorprendió en estos días mostrándose en medio de las marchas en Medellín varios días, el primer día fue disfrazado para no llamar la atención, pero los otros días decidió que la gente lo reconociera.

Ante las publicaciones del influenciador de los últimos días, las cuales se han tratado sobre su rechazo a la reforma tributaria, que finalmente se retiró, y por qué Colombia sí necesita una reforma tributaria, pero no la que el Gobierno estaba promoviendo. Sin embargo, en las últimas horas el creador de contenido reveló a sus casi seis millones de seguidores que sus pronunciamientos sobre las marchas también le han generado problemas.

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”, reveló La Liendra, quien en sus más recientes historias de Instagram le regaló una motocicleta al portero de su edificio.

Además, el creador de contenido señaló que no sólo recibió mensajes de este tipo, sino que su cuenta de Instagram, su medio de trabajo, también ha sufrido las consecuencias, pues no está teniendo el mismo alcance de antes.

La Liendra recibió amenazas por salir a marchar

“Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, señaló Gómez, aclarando que, a pesar de eso, él sigue apoyando a los colombianos y se seguirá manifestando.

En la mañana de este viernes, además, el creador de contenido habló en Caracol Radio debido a sus videos sobre las marchas que tanto impacto han tenido, especialmente aquel en el que explicó por qué era importante que el país sí tuviera una reforma tributaria.

Al joven de 21 años le preguntaron por cómo se había informado sobre el tema para realizar sus videos y por qué consideraba que sí se necesita una reforma. “Informarse en política es muy difícil. Me informé mucho con amigos, queríamos darle algo al país en medio de una situación de violencia (...) y me dí cuenta que el país sí necesita una reforma”, dijo a la emisora.

En su video La Liendra explicó que el país está endeudado, “los gobernantes se han gastado la plata en cosas innecesarias y en cosas que no sabemos, pero el país necesita pagar ya esas deudas porque si no, lo reportan en el Datacrédito de los países y quedamos embalados”, señaló.

Gómez dijo que muchas personas decían que la reforma tributaria era injusta y que lo que el Gobierno debía hacer era bajarle el sueldo a los congresistas y reducir gastos innecesarios que ellos tienen. Entonces La Liendra les dijo que él estaba de acuerdo con eso, pero que lo que se debía entender es que el Presidente no puede tomar esas decisiones solo por ser el mandatario del país, se necesitaba una reforma.

“Yo salí a marchar porque tenía mucha inconformidad con la reforma, pero llegó un momento en que analicé la situación, no podía seguir alimentando el odio y decidí informarme”, evidenció.

Por otro lado, en su diálogo con la emisora también se refirió a las amenazas que ha recibido. “Es muy fácil destruir y muy difícil construir. Estoy encerrado en mi casa porque estoy amenazado, he perdido contratos”, reveló.

Aún así, señaló que esta es la primera vez que un tema hace que que haga contenido sobre política, pues siempre ha tenido miedo de dar su opinión sobre estos temas que generan más polémica entre sus seguidores.

