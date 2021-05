Partido de La U confirma que no votará la reforma al sistema de salud en Colombia

Foto: Partido de la U

La directora del Partido de La U, Dilan Francisca Toro, anunció en la tarde de este viernes que la colectividad conformada por 39 congresistas no votará el proyecto de ley que contempla la reforma del sistema de salud en Colombia.

La exgobernadora del Valle del Cauca indicó que el proyecto que se encuentra en trámite en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes no soluciona estructuralmente las necesidades del sector de la salud en el país.

“El diálogo es el camino al entendimiento. Escuchar a la comunidad ha sido la premisa del Partido de La U, por esta razón, en bancada hemos decidido no votar la reforma a la salud, toda vez, que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos”, indicó la colectividad.

De igual manera, Dilan Francisca Toro señaló que este proyecto de Ley 10 de 2020 presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República no “regula, garantiza ni protege” el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en cuanto no desarrolla la Ley 1751 de 2015.

A su vez, la directora explicó que la colectividad, conformada por 25 representantes y 14 senadores, escuchó el “clamor” de la población que se manifiesta en las diferentes regiones del país en el paro nacional, que cumple este viernes su décima jornada, y en el que se ha hecho explícito el rechazo a este proyecto de ley.

“Desde el Partido de La U le decimos a los colombianos que estamos con ustedes para que juntos construyamos verdaderos consensos que permitan regular, garantizar y proteger su derecho a la salud”, aseguró la exgobernadora.

Asimismo, el representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, José E. Caicedo confirmó que esta decisión se tomó de manera unánime durante una reunión del partido en el que decidieron votar por el hundimiento de esta reforma a la salud que “necesita un mayor consenso social y del sector”.

Manifestantes marchan por las calles durante una nueva jornada de protestas por un nuevo "paro nacional" convocado por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Partido Liberal y MIRA tampoco apoyarán la reforma a la salud en el Congreso de Colombia

El Partido Liberal colombiano solicitó el pasado jueves 6 de mayo archivar el proyecto de ley que contempla la reforma al sistema de la salud y que se ha sumado a los reclamos de los manifestantes que participan en el paro nacional en el país.

A través de una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y Cámara de Representantes en donde se encuentra tramitándose el proyecto de Ley 10 de 2020, 26 congresistas de esta colectividad pidieron el retiro de esta reforma.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, señalaron los firmantes.

Asimismo, el partido político MIRA también anunció que no apoyará la reforma al sistema de salud debido a que este no resuelve los “problemas estructurales” que se han presentado en este servicio, que ha recibido múltiples reparos por su ineficiencia, especialmente en las zonas rurales del país.

“Después de un estudio detallado del proyecto de reforma a la salud, el Partido Mira no apoyará esta propuesta porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”, indicó la colectividad de derecha.

