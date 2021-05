Greeicy lloró después de salir a marchar este miércoles

Greeicy Rendón se lanza al mundo de la moda.

Histórica ha sido la respuesta de los artistas colombianos y extranjeros con respecto a la crisis social que vive el país actualmente. Personalidades que, por evitar disputas, prefieren mantenerse al margen de pronunciamientos políticos, han salido a hablar sobre la violencia y los abusos que se han cometido durante la semana que completó el paro nacional. De hecho, este miércoles, la cantante caleña Greeicy compartió en sus historias de Instagram que se unió a las protestas.

En su cuenta, la artista plasmó lo que encontró en un recorrido por Bogotá. En los videos se pueden ver artistas jóvenes cantando, bailando y celebrando la manifestación pacífica bajo la lluvia. Los tambores y colores fueron los detonantes de que Greeicy se conmoviera y contara a través de una imagen que lloró al ver el clamor de un cambio de los jóvenes.

“Resistir desde el amor”, “un país lleno de gente maravillosa” y “así queremos ver a nuestro país” fueron de las frases que compartió la vallecaucana en su Instagram mientras mostraba los actos culturales. Finalmente dijo que se habia conmovido hasta las lágrimas “después de salir y sentir tanto amor en medio de tanto miedo y tanta injusticia. Ver a la gente sonreír, gritar, cantar... bailar”.

“La energía de amor pidiendo a gritos un cambio”, concluyó Greeicy.

Greeicy se une al paro nacional contra los abusos

La también actriz ya se había pronunciado frente a las protestas que vive el país cuando compartió una imagen con el hashtag #ColombiaEnAlertaRoja y donde ponía que no estaba de acuerdo con la reforma tributaria, haciendo un llamado a la empatía con un texto que decía “luchar aunque no te falte nada, aunque a algunos les falte todo. No a la reforma tributaria”.

En una historia adicional, también tocó el tema: “Lamentó las muertes ocurridas en el marco de las protestas. “Lo siento por todos los que han tenido que perder seres amados de maneras tan injustas y sin sentido”.

Historias en Instagram de Greeicy. Foto: Instagram @greeicy

Su novio, Mike Bahía también se tomó Instagram para denunciar las muertes que se han presentado en los últimos días. “¿Quién se va a hacer responsable de esta masacre a nuestro pueblo?”, cuestionó.

Post en Instagram de Mike Bahía. Foto: Instagram @mikebahia

Luego de una semana de manifestaciones en Colombia, la actriz colombiana Sofia Vergara también se refirió en sus redes sociales a la situación que enfrenta su país natal.

Aunque muchos esperaban un mensaje de aliento como muchos influenciadores han hecho, Vergara aprovecho el momento para brindar más soluciones que preocupaciones. Por medio de un post con la bandera de Colombia en su cuenta de Instagram, la barranquillera invitó a sus más de 21 millones de seguidores a apoyar a los empresarios del país que se han visto afectados por medio de donaciones.

“En estos tiempos difíciles, Colombia necesita nuestro apoyo más que nunca. Ayúdenme a seguir financiando a la increíble comunidad de empresarios colombianos con nuestras continuas donaciones”, escribió ‘La Toti’, quien es una de las estrellas más importantes de la televisión en Estados Unidos.

Por su parte J Balvin, después de mucho pronunciarse, reclamó que lo criticaran por decir mucho y por decir poco. “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?, cuestionó a sus seguidores el artista paisa.

Comentó que se ha enfocado en “mandarle un mensaje al mundo” y de expandir la información sobre la situación actual del país. “Hablar de política es algo muy delicado. Sin embargo, estoy aquí. Me duele, me importa mi país. Ya sé que me atacarán (...) pronto voy a ser padre y algo que quiero es que ese bebé crezca en Colombia orgulloso de ser colombiano y de dónde viene su padre, porque algo sé y es que hemos salido de momentos peores”.

