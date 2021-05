Universidad del Rosario desvinculó a profesor que censuró a alumna por apoyar el paro nacional

La situación fue calificada como censura y sucedió durante una clase de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

María Camila Guerrero, una estudiante de Derecho de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, denunció a través de redes sociales un presunto caso de censura en su contra por parte del profesor de la cátedra.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía ‘que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, escribió la joven y añadió el video donde se escucha al profesor Edgar Ramírez Baquero solicitándole que cambie la imagen.

El maestro leyó el mensaje y le dijo a la estudiante: “Le voy a pedir un favor, María Camila, retíreme ese mensaje porque yo estoy dictando clase y no quiero meterme a otros temas, no quiero meterle sesgos de ninguna clase”.

La Universidad del Rosario se pronunció a través de un breve mensaje en sus redes sociales. “Como Universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy. Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. Reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”, señaló la institución.

Horas más tarde la universidad emitió un comunicado donde manifiestan que ante los sucesos ocurridos la mañana de este 4 de mayo, realizaron “un acercamiento con Edgar Ramírez Baquero, quien a partir de las horas de la tarde ya no se encuentra vinculado como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario”.

Igualmente, ofrecieron disculpas públicas y expresaron su solidaridad a la estudiante María Camila Guerrero y a cualquier otra persona afectada. “La institución acompañará a la estudiante integralmente a través de los canales que la Universidad tiene dispuestos e invitamos a todas las personas de la comunidad Rosarista a acudir a nuestro Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación para denunciar situaciones de violencia”.

Finalmente, la institución educativa expresó que se ha caracterizado por ser un espacio de libre expresión, diálogo y debate, en el marco del respeto y la no violencia. “Así mismo reiteramos la información enviada en el comunicado del día de ayer donde apoyamos el derecho a las manifestaciones públicas y pacíficas. Nuevamente, reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”, se lee en el comunicado.

Después de los pronunciamientos, María Camila afirmó en su cuenta de Twitter que, “Aplaudo decisión de U Rosario de desvincular al profesor que me agredió, sin embargo espero tal desvinculación no lo exima de responsabilidad disciplinaria. ¡Como víctima merezco el restablecimiento de mis derechos y las garantías de no repetición!”.

Así sucedieron los hechos

Después de pedirle a la estudiante que retirara la imagen, el profesor Edgar Ramírez Baquero aumentó el tono y agregó: “Y si lo que quiere es mostrarme eso, me hace el favor y lo retira inmediatamente, estamos en clase, esto es serio. Mientras que yo esté dictando clase no quiero sesgos de nada, así que retíreme eso”, se oye en el video que compartió la estudiante en sus redes sociales.

En otros videos que se han compartido en redes sociales sobre el mismo hecho, al parecer la estudiante no acató la orden del maestro y él reiteró su solicitud. “María Camila, ¿no me escuchó?”, dijo Ramírez y otro estudiante le dijo que al parecer era la foto de perfil en la plataforma y no un mensaje que ella había puesto dirigido al maestro.

La estudiante le dijo que era un mensaje, pero el profesor sostuvo que no le gustaba y que no quería volcar sobre sus oyentes ningún tipo de sesgo. “Yo respeto tanto mi cátedra, respeto tanto mi clase, y los respeto tanto a ustedes, que yo no vengo a volcar mis convicciones personales sobre ningún tema, yo vengo a hablar de derecho. Así que le pido el favor que respete la cátedra, respete a sus compañeros y me respete a mí”, dijo el profesor.

“Porque si usted quiere ver realmente cuánta personalidad tengo, siga en esa postura. Entonces retire ese (texto). Yo no estoy pintado en la pared y no estoy dispuesto a leer eso, allá usted con sus inclinaciones personales y sus cosas, eso no atañe a esta cátedra. Así que retírelo, se lo digo por última vez”, puntualizó el profesor.

Estudiante denuncia censura en clase virtual por imagen a favor del paro nacional

El video se hizo viral en redes sociales rápidamente, por otro grupo de personas que amplió el registro de la reacción del abogado Ramírez en su clase. Tras ver la denuncia, el profesor dijo en el mismo espacio virtual que había sido sacado de contexto “de mala fe” por la estudiante. Agregó que su “regaño” estaba fundado en que no consideraba el mensaje pertinente para la clase que se disponía a dictar.

Las imágenes relacionadas con el paro nacional que lleva más de seis días de manifestaciones en el país, han sido una nueva forma de manifestación por parte de estudiantes y otras personas en los espacios virtuales. Algunos usuarios, han puesto el mismo mensaje de María Camila y otros similares, para protestar en contra de la situación que vive el país y abuso policial, en reuniones de Zoom y Meet, generalizadas a lo largo de la pandemia.

