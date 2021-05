Mariana Gómez sobre su personaje en ‘La reina del flow 2′: “es un ser humano que va a cometer errores”

Mariana Gómez. Foto: Instagram @marianagomez

Todas las noches los fanáticos de la actriz, Mariana Gómez, la ven interpretar el personaje de ‘Irma Serna’ en ‘La reina del flow 2’. Y, recientemente, la paisa aseguró que su personaje, también llamado como ‘El Huracán’ en la historia, cometerá “errores” y el público podrá identificarse con ella.

“Es un ser humano que va a cometer errores, un ser humano que va aprender, y que va a vivir unos procesos que yo sé, estoy segura y espero que sea así, que muchas personas se van a sentir identificadas”, expresó Gómez a Noticias Caracol.

‘La reina del flow’, cuya primera temporada se estrenó 2018, ha sido un éxito rotundo desde entonces. De hecho, en 2019 se quedó con el Emmy Internacional – el primero que gana Colombia - como ‘Mejor telenovela’.

Ahora, tres años después se estrenó su segunda temporada, el pasado 26 de abril, y se ha mantenido en los primeros lugares del rating. Lo que demuestra la fidelidad de su público.

La producción cuenta con un elenco liderado por Carolina Ramírez, Carlos Torres, Andrés Sandoval, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, entre otros actores. La serie es dirigida, entre otros, por Klych López, quien ha estado detrás de otros proyectos como ‘Tarde lo conocí’ y ‘La ronca de oro’.

Por otro lado, además de su participación en ‘La reina del flow 2’, Mariana Gómez también ha actuado en otras producciones como ‘Loquito por ti’ (2018), emitida por Caracol Televisión, ‘Enfermeras’ (2019) del Canal RCN, además de la serie de Netflix, ‘Chichipatos’, que contó con un elenco integrado por Antonio Sanint, María Cecilia Sánchez, Lina Tejeiro, entre otros.

En 2019 demostró sus dotes para para la gastronomía al participar en el reality MasterChef Celebrity Colombia.

También es de resaltar que, una de las grandes pasiones de la actriz es la música. De hecho, Colombia la conoció en el año 2013 tras participar en el reality musical ‘La Voz Colombia’. “Esta película que se llama ‘La novicia rebelde’ me la ponía mi mamá desde que tenía tres años y yo creo que desde ese entones la he visto más de cien veces. Creo que esa fue la película que me inspiró a querer cantar”, expresó en 2020 durante una entrevista con el programa Bravíssimo de Citytv.

A través de sus redes sociales suele publicar videos en los que sale cantando y tocando el piano y la guitarra. Incluso tiene un video donde interpreta el tema ‘Amapola’ de Juan Luis Guerra junto a Gustavo Botero, quien actualmente es uno de los participantes de ‘Factor X’, reality musical del Canal RCN. El cantante, que se hace llamar Tavo Botero, compite por el grupo del productor, José Gaviria.

Por último, Mariana Gómez se ha sumado a las celebridades que han alzado su voz en contra de la violencia que se ha desencadenado en el marco de las protestas que se iniciaron con el Paro Nacional del 28 de abril. “En este momento lo que menos necesitamos es más violencia, más intolerancia, más venganza... nos enseñaron la ley del “ojo por ojo, diente por diente”, pero el fuego no se apaga con fuego, sino con agua (…) ¡Ni todos los que salen a marchar son vándalos, ni todos los policías son asesinos! ¡Por favor, no más odio, no más ira, no más!”, escribió en su perfil de Instagram.

Post en Instagram de Mariana Gómez. Foto: Instagram @marianagomez

