Hombre que amenazó con “25 mil armas” en Ciudad Jardín, es edil del Centro Democrático y presidente de una JAL en Cali

Este martes se conoció un video de un hombre que se enfrentó a un manifestante que les pedía empatía por la situación que vive el país. Este ciudadano era parte de una movilización que se presentó en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, en la que pedían que se acabaran los bloqueos en la Universidad del Valle, a unos cuantos metros del sector.

Este hombre se viralizó en redes sociales porque al confrontar al joven le dijo “aquí hay 25.000 armas, en la comuna, y nosotros no las usamos para defendernos, pero si nos toca...”, justo después de afirmar que eran “gente de paz”. Infobae pudo confirmar que el hombre en cuestión es Carlos Andrés Betancourt, edil de la comuna 22 de Cali por el partido Centro Democrático y presidente de la Junta Administradora Local (JAL).

“No sabemos qué le pasó, pero él sí está muy preocupado”, expresó uno de los miembros de la JAL a este medio. Además, esta persona explicó que el video grabado el lunes 3 de mayo a dos cuadras de la calle 100, es parte del momento en que las personas salieron armadas y en camionetas para intimidar a los manifestantes.

La persona dijo que algunos miembros de la JAL lo increparon después de darse a conocer el video y le reclamaron por lo ocurrido, “le dijimos que esa no era la manera”, por lo que rechazaron la situación “porque sí se veía como una amenaza”. Pero la idea de salir armados no habría sido de Betancourt, sino de un excandidato a la Cámara por el Valle del partido Centro Democrático, Fernando Torres Mejía, según informó la fuente que prefirió no revelar su nombre por temor a las represalias de este.

Por su parte, el edil y presidente de la JAL de la comuna 22, ya grabó un video disculpándose y se lo envió a su equipo y en él expresa que se retracta de lo dicho al joven que sostenía un cartel. “No sé por qué no lo ha subido, pero nosotros ya lo vimos”.

Después de las denuncias que se hicieron en redes sociales contra Carlos Andrés Betancur, su cuenta de Twitter fue eliminada:

En su descripción pone que es empresario e industrial, pero al entrar al enlace, la cuenta aparece desactivada:

Así lucía su cuenta antes de ser eliminada:

Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de Carlos Andrés. Aquí el video donde se presenta lo que muchos califican como amenaza:

Este martes los vecinos de ese sector y del oeste de Cali salieron a dispersar a algunos manifestantes que estaban cerca al sector aledaño a la Universidad del Valle. En sus pancartas y discursos pedían que dejaran trabajar a sus empleados y rechazaban los bloqueos que se han presentado en las vías más importantes de la ciudad.

Mediante cadenas humanas, en ambas zonas, estas personas rechazaron el vandalismo y los actos de protesta en contra de los abusos policiales. Por su parte, estos aplaudieron a la Policía gritando “los buenos somos más” y “sí se puede” usando camisetas blancas. En este espacio hicieron un tipo de calle de honor a los uniformados. “Algunos vecinos [de Ciudad Jardín] no están de acuerdo con esto, no son todos”, afirmó un miembro de la JAL de la comuna 22.

SIGA LEYENDO