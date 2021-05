Fotógrafo argentino residente en Colombia dice que fue amenazado de muerte por sus publicaciones sobre el paro nacional

William

Desde la ventana de su apartamento, William, un fotógrafo argentino, habitante de Colombia desde hace dos años, grabó una de las escenas que más se viralizó en las redes sociales: una tanqueta del ESMAD disparando en repetidas ocasiones, en pleno centro de Bogotá, en la carrera décima con calle 22. Las imágenes, que algunos internautas calificaron como cinematográficas, por su intensidad, se unieron a los cientos de videos que recorren el internet en los últimos días sobre el Paro Nacional en Colombia. El 4 de mayo, William (@rockartt en su cuenta de Instagram), de la mano de Leidy (@leidy_mora666), su novia, grabaron un nuevo video pero, esta vez, para denunciar que estaban siendo amenazados de muerte.

“Hoy, revisando las conversaciones, las respuestas, y las reacciones de la gente, me encontré con un mensaje que escribieron hoy, a las 6:00 a.m. que decía, ‘pilas’, que me iban a matar. Quiero decirles que si me pasa algo, hago responsable al Estado (...) No tengo miedo, pero me da mucha rabia que, simplemente, por grabar y publicar un video, uno tenga que estar preocupado por su vida”, comenzó relatando William.

Fotógrafo argentino, residente en Colombia, denuncia amenazas de muerte

William, en su video denuncia, dijo que no cree que las desafortunadas amenazas se vayan a materializar, pero que el tema de asustarlos respecto a asesinarlos, no es lo correcto. “No estamos haciendo nada malo, es solo una grabación, no tiré ninguna piedra, no rompí un banco”, aseguró el fotógrafo.

A su turno, Leidy, tatuadora, quien en sus redes sociales también está denunciando contantemente lo que ocurre en temas de abuso policial, aseguró que seguirán documentando y participando activamente de las manifestaciones colombianas.

“Hemos estado participando en todas las marchas, estamos ayudando a difundir de todas las maneras que podamos, estamos mostrando la verdad, claramente, les está molestando, nos están callando, nos están matando en Colombia. Esta amenaza en símbolo de eso, de como se manejan las cosas en este país”, argumentó Leidy que, además, invitó a los demás manifestantes a continuar en la lucha, a no callar, y a no dejarse amedrentar, “los invito a que no tengan miedo”.

Video por los que William recibe amenazas

Leidy, en la conclusión de su mensaje, reiteró la gravedad de la actual situación en Colombia y la importancia de seguir compartiendo información que pueda ser de utilidad respecto al Paro Nacional, “estamos mamados, ya no es justo, nos están atacando con armas de fuego, están acabando con nuestros jóvenes, y por documentarlo, ¿también nos van matar?”

La pareja envió un mensaje de resistencia, y le pidió la divulgación masiva del video, no sin antes recalcar que la responsabilidad de cualquier ataque a sus vidas es responsabilidad del Estado.

“Los invito a que me ayuden a difundir este video, para que llegue a muchas personas, en tal caso de que algo llegue a suceder, esperamos que así no sea, y si es así, lo enfrentaremos”, concluyó.





