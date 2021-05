Oposición se retira de plenaria del Congreso en protesta porque se está “normalizando la violencia en Colombia”

Oposición se retira de plenaria del Congreso por "normalizar violencia en Colombia". Video: Twitter @intiasprilla





Luego de conocerse el difícil panorama de orden público que atraviesa Colombia por las manifestaciones sociales y abuso policial, la banca de oposición del Gobierno nacional decidió retirarse de la plenaria del Congreso de la República que se celebró en la tarde de este 4 de mayo, argumentando que en el parlamento se desconocía la situación del país.

El momento en que los legisladores salieron de la plenaria fue difundido por el representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Inti Asprilla, quien intervino antes de abandonar el recinto y cuestionar duramente a sus colegas en el Congreso y pedirles que no desconozcan la situación violenta que enfrentan ciudades como Cali y Bogotá.

“Yo no voy a hacer, y nosotros no vamos a hacer como si nada estuviera pasando. ¡No vamos a discutir proyectos de ley que no atiendan lo que está pasando en este momento en el país!, ¡Siloé, Siloé, gritamos por Siloé!”, aseveró Asprilla, quien se mostró indignado porque los demás congresistas no prestaban atención de la situación de la comuna vallecaucana que nombró.

Más adelante, el congresista se refirió a los innumerables casos de abuso policial en los que no solo en Siloé, sino también en diversos sectores de Colombia, se han presentando hechos violentos contra los manifestantes; incluso, varios de ellos han perdido la vida según confirmó la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa.

“En este momento, asesinos, vestidos con uniforme de la fuerza pública están disparándole a la gente en Siloé. En Bogotá, en (la localidad de) Bosa, Piamonte, están maltratando y abusando del uso de la autoridad”, sentenció el representante.

Antes de salir del Congreso, Asprilla exhortó a los demás congresistas y los convocó a una revolución en pro de los derechos humanos: “No vamos a ser cómplices de esto. Acá, lo que deberían estar haciendo todos los congresistas, es tratando de resguardar la vida de quienes los eligieron. Por eso, señor presidente, la bancada de oposición, en revolución pacífica, pero en resistencia firme, se retira de esta plenaria”, concluyó, antes de salir del recinto junto a sus compañeros de partido y otros representantes como César Pachón.

El video fue difundido por Twitter, en la cuenta de Inti Asprilla, quien acompañó el video de otro duro mensaje: “Siendo las 6:40 de la tarde nos retiramos de la plenaria del Congreso, no vamos a permitir que se siga normalizando la #Masacre, damos un #UnGritoPorSiloé en la plenaria”.

Entre tanto y por séptima noche consecutiva, en Cali se presentaron hechos violentos tras fuertes encuentros de la Policía Nacional y la población civil, esta vez, de nuevo, en el barrio Siloé, al oeste de la ciudad. Sin embargo, esta vez las denuncias por video o fotos no habrían llegado a causa de una presunta interrupción en las comunicaciones y en la red de internet de la zona.

A través de Twitter algunos usuarios dijeron que no podían compartir videos en esa red social y que tampoco se permitía el envío por WhatsApp, lo que llevó a algunos a denunciarlo a través de plataformas como Instagram donde dicen que les “están cortando la señal”, de hecho, por estos mensajes, el Twitter de Anonymous, quienes se atribuyeron los ataques cibernéticos a entidades del Estado este martes, reportaron que tanto las líneas de teléfono y las de internet de Cali presentaron un “corte de la señal”, siendo Siloé el sector más afectado.

De acuerdo a NetBlocks, un portal fundado por el tecnólogo británico Alp Toker, que hace seguimiento al comportamiento del Internet en el mundo y que ha denunciado censura por parte de redes como Facebook, Twitter y de Gobiernos como el cubano y el venezolano en 2019, confirmaron que los datos de la red sí se interrumpieron en Cali, incluso desde la madrugada y mañana del martes 4 de mayo, pero la caída constante y la que llevó a denuncias en redes, se dio desde las 4:30 p.m. de ese mismo día, extendiéndose hasta la madrugada del miércoles 5 de mayo.