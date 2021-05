Estudiantes denuncian agresiones por parte de un profesor de la Sergio Arboleda de Santa Marta

Universidad Sergio Arboleda

Luego de la salida del profesor Edgar Augusto Ramírez de la Universidad del Rosario, tras la denuncia de una estudiante que argumentó que el docente la había censurado por su posición frente al Paro Nacional en Colombia, se conocen nuevas denuncias similares. La Universidad Sergio Arboleda es la nueva protagonista en este caso, luego de que un profesor, de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, además de hablar de la posición de una estudiante frente a las manifestaciones, le llamó la atención por las dificultades en la señal que tenía la joven para poder conectarse a sus clases virtuales.

“Si podes salir a marchar, podes salir a conseguir internet donde quieras, pues, siempre”, empieza diciendo el profesor Eduardo Marín, luego de que la estudiante identificada como Sandy Caballero le argumentara que ella no estaba invitándolo a marchar, que solo había compartido una imagen referente al Paro Nacional porque le había parecido una muy buena iniciativa de la Universidad del Magdalena.

“Eso es lo que hago yo todo los días”, le contesta Sandy al profesor que, a su vez le dice, “pero que no se le caiga pues, que no se le caiga”. Sandy, para rectificar los comentarios del profesor, lo cuestiona, ‘¿Qué no se me caiga qué, profesor?’, Eduardo le contesta ‘el internet, la conexión’.

Ante los alegatos del profesor, que con el tiempo se vuelven más altos y con palabras soeces, Sandy asegura que la culpa de su mala conexión no es de ella y, en medio del desespero, empieza a llorar. “¿Qué culpa qué?, si sales a marchar puedes salir a buscar internet a la hora que sea, donde sea, y que no se caiga. Punto. Estoy mamado de que todo el semestre con ella (...) entra no entra (...) y escribe a una hijuepu**s horas a las que no le respondo a nadie, sino a ella, nada más”.

“Una cosa es ser revolucionario, marica pero, sé revolucionario en todo. No para robar protagonismo de decir que es él que marcha, él que más hace, él que más grita, eso no sirve pa’ nada”, dijo el docente.

La joven, en silencio, al igual que los demás estudiantes del aula, escucharon cuando el profesor le dijo a Sandy que, si ella sabía que tenía problemas de conexión, y sabía que no los podía solucionar, sabiendo que las clases, a causa de la pandemia, serían virtuales, era mejor que no se matriculara. Así mismo, el docente le dijo a la joven que sus opiniones debía publicarlas en sus estados, pero no en ese grupo académico.

El video de la clase, que ahora circula por en redes sociales, ha generado sentimientos de rechazo entre los internautas que acusan al docente de ser falto de empatía. Así mismo, otras personas, que parecieran ser estudiantes de la institución, recalcaron que este comportamiento del docente no es una novedad y que, por el contrario, ha tratado a otros alumnos de la misma manera.

Hace pocos minutos la institución educativa publicó un comunicado en el que confirman que el maestro fue relevado de sus funciones y ya no hará parte del grupo de docentes, pues consideran que actuó de manera inadecuada y desaprobaron su conducta.

“La Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, basada en los principios del humanismo integral y caracterizada por ser un espacio que fomenta la formación de profesionales idóneos, en el marco del respeto, desaprueba el actuar y las expresiones inadecuadas del profesor Eduardo José Marín Cuello”, indican principalmente.

Añaden que, “tras un análisis de los hechos ocurridos durante la clase de Taller de Radio, de V semestre del Programa de Comunicación Social y Periodismo, la Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, se permite informar que el profesor Eduardo José Marín Cuello no continuará prestando sus servicios como docente de la Escuela y de la Universidad”.

Desde las directivas manifestaron que las actuaciones del entonces docente, no corresponden a los principios y valores que caracterizan e identifican a los Sergistas y por ende rechazan contundentemente lo ocurrido.

De igual manera recordaron que la Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, dispone de una línea de atención para la estudiante, y para los demás alumnos, que se sientan afectados por los comportamientos ocurridos. Además, a través del Departamento de Bienestar Universitario se activará una ruta de acción y acompañamiento a quienes así lo requieran.





