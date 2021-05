Laura Tobón es blanco de críticas por decir que “un post no cambia nada” ante la situación del país

Foto: @laura_tobon

En el último mes la modelo y presentadora Laura Tobón ha sido fuertemente criticada por sus publicaciones en redes sociales, primero porque varios de sus seguidores aseguraron que no es sincera al mostrar las “realidades” de su cuerpo y ahora la polémica se desató por una historia que publicó, en la que cuenta a los internautas por qué no se ha pronunciado sobre la situación del país en medio de la devastadora jornada de protestas que este 2 de mayo cumplió su quinto día.

De acuerdo con la también influenciadora, muchos de sus seguidores le han preguntado porque su silencio ante lo que vive Colombia, ante ello, Tobón aseguró que, tiene la “plena convicción de que un post no cambia nada” y agregó que, “en esta coyuntura las cosas deben trascender de un hashtag, y que las acciones silenciosas muchas veces las más efectivas. La empatía no se postea”.

“No soy para nada indiferente, pero no quisiera decirles qué opinar o como sentirse”.

Al parecer esto no cayó bien entre los cibernautas, ya que muchos de ellos infirieron que la presentadora estaba evadiendo comentar su verdadera opinión ante el tema:

“¿Qué tienen de igual Laura Tobón, J balvin, Maluma, Shakira, Juanes? Que utilizan a Colombia sólo cuando les conviene, como marketing”, “Si un post no cambia nada, por qué trabajas haciendo posts?”, “Laura Tobón (influencer) dice que no opina sobre la coyuntura porque no es experta. Bajo esa lógica, ¿por qué recomienda cremas si ella estudió comunicación social y no dermatología?”, “Laura Tobon siempre ha sido así! No me sorprende ni un poco, que por miedo a que opinen de ella se quede callada”, han sido algunos de los comentarios que ha suscitado la historia que en este momento recorre los perfiles de Twitter.

Otra crítica a Laura Tobón por ‘falsedad en redes sociales’

En abril, Tobón se hizo tendencia de nuevo en Twitter luego de publicar un video en su perfil oficial de Tik Tok intentando mostrar las imperfecciones de su cuerpo, queriendo demostrar que no todo lo que se ve en redes sociales es real.

En la actualidad, algunos influenciadores intentan mostrar en sus redes también sus días malos y que no todo en sus vidas es perfecto, incluso sus imágenes más populares pueden ser aquellas en las que las mujeres muestran su celulitis y están sin maquillaje. Esto fue lo que trató de hacer la modelo bogotana, pero su video indignó a los usuarios de las redes.

Todo empezó cuando se generó una tendencia en la red social Tik Tok que se utilizó como “recordatorio diario de que las redes sociales son mentira”, en el que algunas de las mujeres y hombres más halagados de la plataforma por su belleza, se despojaron de los filtros y mostraron sus cicatrices, acné, entre otras ‘imperfecciones’ en sus cuerpos. Laura Tobón, junto a su colega Vanessa Domínguez, decidieron unirse al reto.

Primero, las modelos mostraron que sus abdómenes no son tan planos, pues si se sientan mal hay uno que otro ‘gordito’, luego mostraron sus pies, sus narices y, finalmente, la modelo hizo una mueca para terminar el video corto.

Critican a Laura Tobón por video de sus supuestas imperfecciones

¿El problema? Pues bien, los internautas aseguraron que, aunque lo intentaron, las modelos sí tienen un abdomen plano y sin ‘gorditos’, además, no entendieron por qué mostraron sus pies y narices, pues no ven imperfección en ellos.

El video publicado en el perfil oficial de Tobón, donde tiene más de 700 mil seguidores, obtuvo reacciones como: “Parece más un recordatorio de lo perfectas que son”, “hacer muecas es un defecto? al menos quiten el filtro”, “así no es el trend” y “si esos son los defectos de las modelos qué será de nosotros simples mortales”.

Ante la reacción de sus seguidores, parece que la modelo bogotana borró el video, pues ya no aparece en su perfil, pero nuevamente los internautas demostraron que los que se sube en redes sociales no se olvida. Aunque la grabación ya no está en las redes de la modelo, los internautas empezaron a publicar el video en redes como Twitter e Instagram, donde la famosa se hizo tendencia.

La modelo no se pronunció al respecto, ni respondió a las publicaciones que criticaron su video.

