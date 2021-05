Llueven críticas al ‘Tino’ Asprilla por agradecer al ESMAD y llamarlos ‘ángeles’

Faustino 'El Tino' Asprilla. / Colprensa

En medio de las jornadas de protesta social que atraviesa Colombia desde el pasado miércoles 28 de abril, son varios las figuras públicas que han dejado claro su punto de vista ante la grave situación del país.

Uno de los últimos en pronunciarse fue el exfutbolista y comentarista vallecaucano, el ‘Tino’ Asprilla, quien publicó un video junto al influenciador Victor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’, en el que enviaron un mensaje de agradecimiento a los policías del ESMAD.

“Nos cuidan a los 50 millones de colombianos, nos guian y cuidan nuestros pasos con seguridad, un abrazo y felicitaciones de verdad”, señaló Osorio.

Por su lado, el ‘Tino’ indicó:

“Los ángeles de la guardia son ustedes los del ESMAD que defienden a todo un país”, indicó el exjugador de la selección Colombia, quien al mismo tiempo respondió: “El último cartucho lo quemé anoche”, cuando su amigo le preguntó si aún estaba armado.

El video ha recibido hasta el momento fuertes críticas de los usuarios:

“Si no fuera por la protesta social aún fueras un esclavo; si no fuera por el fútbol, estuvieras vendiendo chontaduros en Tuluá y seguramente apoyaras el paro porque la reforma del hambre te afectaría. Más empatía y menos arribismo”, “Un futbolista y su amigo, nunca serán interlocutores validos para entender asuntos sociales, ellos en lo de ellos, el chupe, las viejas, los animales y los triunfos prestados por los que el otro es publicista. Jugaba bien Asprilla al fútbol, nada más bueno se puede decir de él”, “Fausto que triste que no quieras ver la realidad, y lo peor es que apoyes al uribismo. Quítate la venda que no te deja ver la realidad”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al audiovisual, que también ha recibido mensajes de apoyo.

Faustino Asprilla y 'Caremonja' agradecen al ESMAD.

Cabe señalar que, recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestaron pidiendo investigar y sancionar las muertes y actos de violencia policial cometidos en el marco de la protestas en el país, en contra de la reforma tributaria, el incumplimiento integral de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, el asesinato sistemático a los líderes sociales, el regreso de las aspersiones con glifosato, la agudización de la violencia en las zonas rurales, entre otras inconformidades.

De acuerdo con Temblores ONG, hasta hoy las manifestaciones dejan 851 casos de violencia policial, 98 intervenciones violentas por parte de miembros de la Fuerza Pública y 18 casos de disparos de armas de fuego por parte de agentes de la Policía Nacional. Además, según información de la Defensoría del Pueblo, la jornada de protestas acumula un saldo de 159 civiles heridos, tres muertos en Cali, tres muertes en verificación, un deceso ocurrido en Neiva, uno en Bogotá y la muerte del capitán Jesús Alberto Solano de la SIJIN en Soacha (Cundinamarca).

Por su parte, en la mañana de este domingo 2 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el retiro de la reforma tributaria del Congreso, que pretendía subir los impuestos para equilibrar el hueco fiscal que tiene el país en la actualidad, ocurrido, según el Gobierno nacional, por los gastos que implicó el manejo de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.

