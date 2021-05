Así reaccionaron los famosos ante el retiro del proyecto de reforma tributaria

Manifestaciones del 28A. Foto principal: Reuters/Luisa Gómez

En medio de la difícil situación que atraviesa Colombia después de cinco días de haberse declarado el paro nacional, son muchas las figuras públicas que han mostrado su opinión frente al panorama actual de incertidumbre política y social que se acrecienta en todo el país, ante el reciente y esperado pedido que el Gobierno nacional le hizo al Congreso de retirar el proyecyto de reforma tributaria.

Uno de ellos ha sido Chocquibtown, agrupación musical proveniente del Chocó, que se ha mostrado a favor del clamor del pueblo en estos días de protesta social.

Otra de las figuras públicas que ha dado su opinión ante la encrucijada en la que se encuentra el futuro político y social del país ha sido el actor Roberto Cano, recordado por sus actuaciones en clásicos de la televisión colombiana como ‘Francisco, el matemático’ o ‘Mi pobre Pablo’.

Asimismo, el actor Julián Román, quien se mantiene activo en redes sociales manifestando su percepción política de Colombia, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los manifestantes.

Adriana Lucía, quien también se ha destacado como una férrea activista durante las manifestaciones, por supuesto también ha estado trinando en los últimos días mostrando su apoyo a los protestantes.

Carolina Ramírez, actualmente en tendencia por su papel de Yeimi en la producción del Canal Caracol ‘La Reina del Flow’ también se pronunció ante el retiro de la reforma tributaria.

Los influenciadores ‘El Mindo’ y Andrea Valdiri también han mostrado su posición ante el momento político que tiene en jaque al país.

Otros como el ‘Tino’ Asprilla y Laura Tobón, se han pronunciado ante el momento político y social del país, pero sus opiniones no han sido recibidas muy bien entre los cibernautas.

El exfutbolista y comentarista vallecaucano publicó un video junto al influenciador Victor Manuel Osorio, conocido como ‘Caremonja’, en el que enviaron un mensaje de agradecimiento a los policías del ESMAD.

“Nos cuidan a los 50 millones de colombianos, nos guian y cuidan nuestros pasos con seguridad, un abrazo y felicitaciones de verdad”, señaló Osorio

Por su lado, el ‘Tino’ indicó:

“Los ángeles de la guardia son ustedes los del ESMAD que defienden a todo un país”, indicó el exjugador de la selección Colombia, quien al mismo tiempo respondió: “El último cartucho lo quemé anoche”, cuando su amigo le preguntó si aún estaba armado.

Faustino Asprilla y 'Caremonja' agradecen al ESMAD.

La presentadora señaló asimismo que, muchos de sus seguidores le han preguntado porque su silencio frente a lo que vive Colombia, ante ello aseguró que, tiene la “plena convicción de que un post no cambia nada” y agregó que, “en esta coyuntura las cosas deben trascender de un hashtag, y que las acciones silenciosas muchas veces las más efectivas. La empatía no se postea”.

“No soy para nada indiferente, pero no quisiera decirles qué opinar o como sentirse”.

Al parecer esto no cayó bien entre los cibernautas, ya que muchos de ellos infirieron que la presentadora estaba evadiendo comentar su verdadera opinión ante el tema:

“¿Qué tienen de igual Laura Tobón, J balvin, Maluma, Shakira, Juanes? Que utilizan a Colombia sólo cuando les conviene, como marketing”, “Si un post no cambia nada, por qué trabajas haciendo posts?”, “Laura Tobón (influencer) dice que no opina sobre la coyuntura porque no es experta. Bajo esa lógica, ¿por qué recomienda cremas si ella estudió comunicación social y no dermatología?”, “Laura Tobon siempre ha sido así! No me sorprende ni un poco, que por miedo a que opinen de ella se quede callada”, han sido algunos de los comentarios que ha suscitado la historia que en este momento recorre los perfiles de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: