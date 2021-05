Desde su hogar, la ciudadanía caleña reportó un video de los angustiosos momentos que se vivieron por el intercambio de disparos entre un civil y miembros de las fuerzas armadas.

Los hechos se presentaron en la noche del jueves 29 de abril y ese mismo día el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar llegaron a la capital vallecaucana para atender la problemática de orden público.

En medio de la tensa situación Molano anunció:

El video en el que se aprecia a una mujer grabando y consternada por el cruce de balas entre un militar y un ciudadano particular se viralizó en Twitter y llamó la atención de la ciudadanía por la manera en que el Ejército está atendiendo las protestas en Cali.

En medio de la intensa lluvia, en una jornada en la que se evidenciaron intentos de saqueo a establecimientos comerciales, llamó la atención el fragmento de 30 segundos donde el civil trata de esquivar las balas en un cruce armado con militares.

A pesar de que las autoridades locales decretaron un toque de queda en Cali en medio de una segunda jornada de Paro Nacional en Colombia, se registraron bloqueos y desórdenes que le dieron la bienvenida a la noche de la capital del Valle del Cauca.

En la mañana del 30 de abril, el ministro Molano dio un balance de la situación a nivel regional en Cali y aseguró que se realizaron 18 intervenciones en la ciudad en la noche del jueves:

El tiroteo generó pánico en los habitantes del sector y la consternación aumentó tras la publicación del balance de siete muertos durante las protestas en donde estuvieron implicados miembros de la fuerza pública de Cali.

Por otra parte, Migración Colombia anunció que este 30 de abril fueron expulsados seis ciudadanos de nacionalidad venezolana que estuvieron involucrados en hechos violentos durante las manifestaciones.

El jefe de Estado, Iván Duque, se refirió a la situación de violencia que experimenta Cali y manifestó cero tolerancia hacia las personas involucradas en los desmanes y alteraciones al orden público de la ciudad:

Es necesario garantizar la seguridad no solo en la capital del departamento del Valle del Cauca, sino en todo el territorio nacional, pues la violencia no es la forma de expresión en una democracia y en un estado de derecho. Tenemos que ser claros que<b> </b>hay cero tolerancia con esas conductas, que no descansaremos hasta encontrar a quienes orquestaron estos hechos y que seguiremos insistiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para que haya sanciones ejemplarizantes en el sistema judicial a quienes están detrás de estos hechos