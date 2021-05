Van 203 capturas relacionadas con las protestas contra la reforma tributaria

Policía lista para controlar las protestas del 29 de abril de 2021 en el centro de Bogotá. / Colprensa

Luego de anunciar la orden para redactar una nueva reforma tributaria en consenso con diferentes sectores, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó su preocupación por los disturbios y hechos de violencia que se han presentado en las manifestaciones en contra de dicha restructuración económica en los últimos tres días.

“Hemos visto en los últimos días hechos vandálicos criminales que son una sinrazón, que atentan contra los bienes y la seguridad de los ciudadanos. Por eso he impartido instrucciones muy claras desde anoche para que se desplacen a la ciudad de Cali el ministro de la Defensa, el comandante general de nuestras Fuerzas Militares, el comandante del Ejército y el subdirector general de la policía”, señaló.

Tras esto, agregó que es necesario garantizar la seguridad no solo en la capital del departamento del Valle del Cauca, sino en todo el territorio nacional, pues “la violencia no es la forma de expresión en una democracia y en un estado de derecho. Tenemos que ser claros que hay cero tolerancia con esas conductas, que no descansaremos hasta encontrar a quienes orquestaron estos hechos y que seguiremos insistiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para que haya sanciones ejemplarizantes en el sistema judicial a quienes están detrás de estos hechos”.

Posteriormente, el mandatario le cedió la palabra al ministro del Interior, Daniel Palacios, quien ofreció un balance del orden público en los últimos tres días en Colombia, incluyendo las cifras de capturas y manifestaciones.

De acuerdo con el funcionario, solo este viernes 30 de abril se han desarrollado al menos unas 22 marchas pacíficas, siendo Cali la ciudad que más preocupa, pues presentó tres estaciones del sistema de transporte masivo Mio y un CAI vandalizados, además de seis policías lesionados. Por eso, agregó, en este momento hay en esa ciudad al menos 1.780 policías adicionales, 700 efectivos del ejército, dos helicópteros Black Hawk y 60 motos de policía.

A nivel nacional, reportó, “llevamos más de 203 capturas en lo que ha sido correspondiente a daño al bien ajeno, obstrucción en vía pública, hurto, violencia contra servidor público, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, receptación, violación a medida sanitaria; tenencia, fabricación y trafico de sustancias u objetos peligrosos; daño en bienes del estado y asonadas”.

Lo anterior implica que en lo corrido de este día se han capturado solamente 18 personas, pues de acuerdo con el informe ofrecido esta mañana por el mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional, en los primeros dos días de manifestaciones se lograron 185 aprehensiones, incluidos 16 menores de edad y ocho extranjeros.

De igual forma, Palacios dijo que en este momento se adelantan investigaciones de recopilación y análisis morfológico de imágenes y videos para individualizar a por lo menos 430 personas que habrían participado en actos de vandalismo, hurto y agresión a servidores públicos.

“Nuevamente, la invitación que le hacemos a todos los colombianos es de entender la situación epidemiológica por la que atravesamos y respetar las medidas de bioseguridad y sanitarias que se han establecido para la protección de todos”, agregó el ministro, señalando que las medidas de orden público, como toques de queda, se mantienen vigentes durante todo el fin de semana.

