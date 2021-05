“Siempre estuve contento en América. Tuvimos la posibilidad de irnos antes, pero me pareció ingrato”: Juan Cruz Real evaluó su experiencia

El entrenador de fútbol argentino Juan Cruz Real cerró su ciclo como entrenador de América de Cali después de las tres derrotas de la última semana con el equipo escarlata.

Tras su salida del club vallecaucano, Cruz expresó su gratitud ante la oportunidad que le brindó el equipo que sacó campeón en la Liga BetPlay 2020.

Nueve meses estuvo a cargo de los ‘Diablos Rojos’, bajo condiciones de pandemia y con dos torneos a mitad de camino. El técnico dirigió 42 juegos de los cuales ganó 15, empató 15 y perdió 12.

En diálogo con el programa El Vbar de la emisora Caracol Radio, el argentino expresó su cariño hacia el equipo caleño y dio detalles sobre su trayecto en el actual campeón del fútbol profesional colombiano.

Esto fue lo expresado por el técnico tras su salida posterior a la derrota 2-1 de América de Cali contra Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021:

El director técnico de 44 años soportó reproches, aguantó la presión, promovió nuevos jugadores y le entregó la estrella 15 a ‘La Mechita’, sin embargo, las dos derrotas por Libertadores y la caída ante Millonarios como local por los cuartos de final de la Liga BetPlay I 2021, motivaron la finalización de su contrato de común acuerdo con los dirigentes.

Vencer a Santa Fe en la final y conseguir el título de 2020 resultó insuficiente para convencer a la afición. Su estilo de juego nunca sedujo a los hinchas. Además de esa conquista, siente que su herencia también se mide por la promoción de juveniles. Cruz Real aseguró estar contento tras el paso que tuvo en Cali:

Cada partido resultó como un examen final. Se jugaba su continuidad día a día y aunque tuvo ofertas, respetó su compromiso para seguir en el banco escarlata, aunque no tuvo refuerzos. Aseguró que pudo marcharse antes de América una vez coronado como campeón, tal como lo hizo en su momento Alexandre Guimarães, pero no lo hizo para no demostrar ingratitud ante la directiva y la hinchada roja:

Una vez que salimos campeones, tuvimos la posibilidad de irnos, pero me parecía que era muy ingrato, sobre todo con Tulio Gómez que nos dio la oportunidad, jugándosela por nosotros, cuando estaba claro que no llegábamos con espalda grande. Me parecía ingrato, irnos. Lo que manifestamos es que debíamos sostener la nómina y que si bien no se podían traer nueve jugadores como en enero de 2020, esperábamos por dos jugadores de jerarquía. No se pudo. Tome la decisión de quedarme y sentía que decir que “si no me traen estos jugadores, me voy”, cuando había llegado sin exigencias, también era una señal de ingratitud