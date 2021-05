René Higuita se metió en la polémica y afirmó que no apoya la reforma tributaria

El ex arquero colombiano se cortó el pelo

La avalancha de inconformismo ante el proyecto del actual gobierno en redes sociales no ha sido solo por parte de la población de a pie. Cantantes, actores e influenciadores han sentado su opinión frente a la reforma que ha movilizado al país durante 4 días.

Ahora se suma José René Higuita Zapata, quien expresó por medio de su cuenta de Twitter: “Los ídolos nos debemos al pueblo y somos el pueblo #NoALaReformaTributaria”.

El impacto que ha tenido el mensaje del exfutbolista se da por su contenido y también por la respuesta en video que le envió un supuesto analista, en el que afirma que él siempre será una persona de gran reconocimiento en el país, pero que es triste que así como muchos no entendió el verdadero significado del proyecto que proponía Carrasquilla.

“Siempre será el René ídolo de Nacional y la selección, pero triste que esté alineado con Los Del Sur en ese ensañamiento en contra del gobierno, están en contra de una reforma tributaria que jamás leyeron ni entendieron”, afirmó el usuario.

Esa respuesta desató una ola de comentarios en contra del supuesto analista, pues varios usuarios indicaron que el objetivo de este hombre era desacreditar el mensaje de Higuita.

Estos son los famosos que están en contra de la reforma tributaria

Varios son los famosos colombianos que se han manifestado en contra del proyecto de reforma tributaria con el que el Gobierno de Iván Duque espera reunir más de $23 billones de pesos y que tendría como resultado, entre otras cosas, un aumento en el precio de varios productos de la canasta familiar, más colombianos pagando renta y nuevos impuestos para vehículos y pensiones.

Una de las primeras celebridades en manifestarse en contra de la reforma tributaria fue la actriz Lina Tejeiro, quien usó su cuenta de Instagram y Twitter para dar su opinión al respecto. “¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre (…) sé que alzar la voz y sentir empatía por quienes no son mi familia ayudará. No a la reforma tributaria”, expresó en sus historias de Instagram.

En un reciente Tweet la actriz también expresó:

“A mi me duele mi país, a mi me duele mi gente, a mi me duelen los campesinos, a mi me duelen los pensionados, a mi me duelen los estudiantes... Y si sigo no termino nunca. ME DUELE COLOMBIA”, publicó en la red social Tejeiro.

Por su parte, a mediados de abril la actriz y presentadora barranquillera Elianis Garrido hizo un llamado por medio de sus historias de Instagram a dejar de criticar y juzgar a las personas por su apariencia. En dicho mensaje aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a decirle “no” a la reforma tributaria. “Tenemos cosas más importantes para opinar como la reforma tributaria, a eso digámosle ‘no’ con vehemencia”.

Asimismo, la influenciadora paisa Luisa Fernanda W hizo lo mismo que las anteriores celebridades y a través de las redes sociales expresó: “Aquí aprovecho y hago una pausa y le digo ‘No’ a la reforma tributaria”. Y, durante las últimas horas publicó en su perfil de Instagram un mensaje similar, sin embargo, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordarle que supuestamente había votado por Iván Duque para la Presidencia de la República.

Post en Instagram Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

Otro influenciador que se unió a la protesta fue ‘La Liendra’, quien desde Medellín también alzó su voz y apoyó a los manifestantes. “No a la reforma tributaria (…) queremos un cambio en paz”, publicó en Instagram.

Post en Instagram de La Liendra. Foto: Instagram @la_liendraa

Otras celebridades como las cantantes Paola Jara, Karol G, Maluma y la presentadora Melina Ramírez, el reguetonero Reykon y el cantante música popular, Jessi Uribe también hicieron saber su opinión al respecto.

