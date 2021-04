“Sería maravilloso concretarlo y que venga el lunes”: Tulio Gómez sobre Juan Carlos Osorio

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali. Gómez.

El pasado 28 de abril, América de Cali oficializó la salida del técnico Juan Cruz Real, quien encaminó a ‘la mecha’ a su estrella 15, pero que no tuvo sus mejores resultados en los partidos más recientes: en la Liga BetPlay contra Millonarios y en Copa Conmebol Libertadores contra Cerro Porteño y Atlético Mineiro. Y este jueves, apenas un día después, se ha relacionado a Juan Carlos Osorio como el próximo entrenador.

Debido a los rumores, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, explicó en qué van las negociaciones con Osorio y la posibilidad de contar con él como DT. Lo hizo en una entrevista con ESPN FC Radio:

“Desde hace cuatro o cinco años hablo mucho con Osorio, inclusive el año pasado le dije: ‘Bueno, profe, ¿usted cuando se va a ir para el América? Me dijo: presi, en cualquier momento me voy para el América, pero tenga en cuenta que los técnicos no somo brujos, ni magos, ni buenos jugadores’. Un técnico como Juan Carlos Osorio no se va a arriesgar con una nómina regular”.

Lo dicho por Tulio Gómez lo mencionó a El País de Cali Juan Carlos Osorio: “Yo soy un hombre de principios, no me mueve la plata, yo me puedo quedar sin trabajo otros seis meses, pero me doy mi tiempo, analizo la nómina y digo si me interesa o no el proyecto. Yo no voy a tomar una decisión en dos horas, esto es un proyecto de vida”.

Cuando le preguntaron a Tulio Gómez si cree que el proyecto de América de Cali le pude interesar a Osorio, respondió que hay 14 jugadores de la plantilla que serían del gusto de este entrenador.

¿Llegará Osorio para dirigir Copa Libertadores?

“Si por mi es, que Osorio empaque maletas y venga pa’ acá. El lunes mismo lo estoy esperando”, respondió Tulio Gómez acerca de la posibilidad de que el técnico, que sonó para dirigir la selección Colombia, llegue a su equipo. Lo que insinuó el empresario es que América puso las cartas sobre la mesa, pero la decisión está en el estratega.

El máximo accionista de los ‘Diablos Rojos’ también manifestó que en este momento el club no está para pelear la Copa Conmebol Libertadores, pero que están trabajando para que en dos años pueda estar disputando las finales

En la imagen, Juan Carlos Osorio. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

“Podemos ir construyendo un equipo competitivo para aspirar a ser protagonistas en Copa Libertadores, no en este año, pero en el 2022 o 2023 (...). Yo como hincha digo que a América le hace falta una copa libertadores, pero para lograrlo necesita un buen técnico y chequera”.

“Yo me hice cinco metas cuando llegué al América de Cali: salir de la ‘B’, potenciar la cantera, ser campeones, competir internacionales y volvernos atractivos para traer fondos extranjeros. He cumplido cuatro y sé que en cualquier momento llega un inversionista de afuera. Así podemos armar un equipo competitivo”, agregó.

¿Qué jugadores saldrían y llegarían con Osorio

De acuerdo con Tulio Gómez, entre sus planes no está vender a ninguno de sus jugadores. “Aunque hay ofertas por Duván Vergara, Santiago Moreno, Pablo Ortiz y Rafael Carrascal; si tenemos que vender, solo vendemos a uno”.

“La idea no es desarmar el equipo, sino buscar otros recursos para tener un equipo competitivo. Nos falta un ‘9′, un <i>killer</i> de área, y un lateral izquierdo que suba y baje”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que lleguen jugadores de Atlético Nacional, si Osorio entra, sostuvo que no cree que “piense en traer jugadores de Nacional”. En todo caso, le gustan jugadores como Baldomero Perlaza y el ‘Rifle’ Andrade, a quien siempre quiso fichar.

Al final de la entrevista, como en todo el transcurso de ella, Tulio le hizo un guiño a Osorio: “Sería maravilloso concretarlo y que venga el lunes. Si él me está escuchando: ¡Osorio, venga que lo estoy esperando!”.

