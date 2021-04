Shakira compartió foto en Miami e insinuó que ya está vacunada contra el covid-19

La cantante Shakira Mebaraka. EFE/Alejandro García/Archivo

Este miércoles la cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales una foto en la que contó, al parecer, que ya estaría vacunada. La barranquillera se mostró en su cuenta de Instagram usando un conjunto verde y blanco anunciando que se dirigía a una reunión con su equipo de trabajo, al parecer, por la grabación de su decimo álbum de estudio que, se espera, salga este año después de un receso de cuatro años tras ‘El Dorado’ en 2017 que le valió un Grammy anglo

La artista escribió en la descripción de la foto un mensaje en inglés anunciando que estaba en Miami: “Lista para salir de mi casa para ir a mi primera sesión de estudio en persona para reunirse con algunos colaboradores increíbles gracias a las medidas de seguridad y las vacunas. ¡No puedo esperar!”, mensaje por el que muchos asumieron que la cantante ya estaría vacunada contra el covid-19, pero, al parecer, la dosis la habría recibido en Miami ya que, en España, país donde reside hace unos ocho años, apenas va en la etapa 2 con las personas mayores de 60 años. Shakira tiene 44.

Shakira Instagram

Pero Shakira soltó otra pista sobre su estadía en la capital de la Florida después de que en la foto publicada Ali Tamposi, una importante compositora, le comentara. Tamposi ha trabajado con Dua Lipa, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Camila Cabello, Justin Bieber, Selena Gómez y los Jonas Brothers.

El tema que trabajaron estos últimos fue con la también colombiana Karol G quien dio a conocer en el programa ‘Suelta La Sopa’ que contactó a la cantante barranquillera para que participara en uno de sus temas, pero la respuesta fue negativa. “En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, confesó la reggaetonera, aclarando que no sabe si fue ella quien rechazó el tema o su disquera. “No sé si al menos le llegó la canción a ella”, afirmó.

Sin embargo, comentó que no descarta la posibilidad de volver a buscar a Shakira para una canción que considere funciones en sus voces.

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, señaló la intérprete.

Esto se dio luego de que la paisa confesará que aún no está en el nivel de las mujeres más grandes de la música latina, pues compararon su éxito con el de Shakira y JLo.

“¡No, todavía es Shakira y J. Lo!, yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me faltan un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas, digamos que voy por ahí en el camino, pero lo que sé es que para semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer”, expresó Karol G.

