La diseñadora bogotana Kika Vargas clasificó a la final del concurso de famosa empresa de moda internacional

Kika Vargas, primera colombiana en llegar a las semifinales de la prestigiosa competencia.

La diseñadora colombiana Kika Vargas se convirtió en la primera mujer de esta nacionalidad en llegar a la final de una prestigiosa competencia organizada por una de las marcas de moda más reputadas del mundo.

Entre 1.900 participantes, el comité organizador del evento escogió a 20 finalistas: Kika, quien lleva 10 años de trayectoria en la industria de la moda colombiana y mundial, fue una de las afortunadas. La experta, estudió Fine Arts en The School of the Art Institute de Chicago, Estados Unidos, y, tiempo después, estudió Fashion Design en el Instituto Marangoni de Milán, en Italia.

Hacia el año 2011, la profesional lanzó su propia marca de ropa, y su primera colección de la misma, lo que le ha permitido abrirse un campo en el exigente mundo de Nueva York, Madrid, Milán, Paris, Tokio y, por supuesto, Bogotá.

“Este año, más de 1.900 personas solicitaron: los jóvenes diseñadores están mostrando una gran madurez en su trabajo”, dijo Delphine Arnault, fundadora del Premio LVMH.

A inicios del mes de abril, Vargas quedó entre los 20 finalistas, ahora hace parte de un selecto grupo de nueve diseñadores que competirán por el afamado premio. Una leve diferencia con las ediciones de estos premios en años anteriores, pues normalmente se seleccionan ocho diseñadores para esta parte.

“Este grupo de nueve finalistas son un retrato de la moda de hoy y del mañana. Estos jóvenes diseñadores tienen talento, por supuesto, pero también son comprometidos y realistas”, señaló a Vogue, Delphine Arnault.

Vargas, quien tuvo su exhibición disponible hasta el pasado domingo 11 de abril en la página del concurso, escribió en sus redes sociales, al enterarse de la noticia: “con el corazón hinchado y los ojos aguados, este momento se lo dedico a mi Colombia divina. Luchamos como equipo para construir y confeccionar país”.

Cuando estuvo entre los 20 diseñadores seleccionados, todos exhibieron sus colecciones de manera virtual, y todos fueron sometidos a la mirada de los expertos organizadores del premio y a una votación virtual que los llevaría a pasar al siguiente grupo. Según la organización creadora del evento, fueron más de 32.000 votos contados para esta etapa.

En esta última etapa de finalistas, la colombiana se enfrenta a Bianca Saunders (Reino Unido), Charles de Vilmorin (Francia), Christopher John Rogers (Estados Unidos), Conner Ives (Estados Unidos), KidSuper (Estados Unidos), Nensi Dojaka (Albania), Lukhanyo Mdingi (Suráfrica) y Rui Zhou (China).

Este reconocimiento, si bien es de alta importancia, no es el primero de la diseñadora. Kika ha ganado, en dos ocasiones, el premio Lápiz de Acero en la categoría de mejor diseñador colombiano. Así mismo, se llevó el galardón que la clasificó de la misma manera, galardones del Infashion Awards, por la misma categoría.

Kika ha participado múltiples veces en Colombiamoda, ocupó el primer lugar de la primera edición de Pitch to LAFS, concurso oficial del Latin American Fashion Summit, y estuvo entre los diseñadores seleccionados en la plataforma BG de la tienda estadounidense Bergdorf Goodman.

“Siento inmenso orgullo por nuestra familia y comunidad. Somos más de 70 mujeres cabeza de familia que hacemos de este sueño una realidad. Juntos lograremos más empleo, más oportunidad, más talento. Creo firmemente desde que empecé en construir y confeccionar país. A través de la educación, la sostenibilidad y la creatividad podremos darle las herramientas necesarias a las nuevas generaciones y a las personas menos privilegiadas. Cada día se lucha para resaltar y elevar el nombre de Colombia en el mundo”, aseguró Vargas.

Kika ahora hace parte de los nueve semifinalistas, entre los que estará el gran ganador del concurso. Quienes lleguen a quedarse con los dos primeros puestos podrán disfrutar de un premio de 300.000 Euros y 150.000, respectivamente. Además de ello, recibirán mentorías personalizadas durante un año entero respecto a temas de desarrollo sostenible; comunicación; copyright; cuestiones legales corporativas; marketing y el manejo financiero de la marca.

El ganador se conocerá en el mes de septiembre y además de los premios mencionados anteriormente, se convertirá en la nueva estrella de la industria de la moda a nivel mundial. Si la pandemia lo permite, la final se realizará en París, en el mes de septiembre; sin embargo los detalles aún están por confirmar, así como los jurados de esta última parte.

