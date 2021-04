Con tanquetas de agua y disparos avanza el segundo día del paro nacional en Cali

Colprensa

Tras una jornada de protestas candentes en Cali este miércoles 28 de abril que dejaron un muerto, este jueves hacia las 9:00 a.m., inició el segundo día del paro nacional que rechaza el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno. Por algunos actos vandálicos en la ciudad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó toque de queda desde el miércoles a las 3:00 p.m. y va seguido hasta el domingo a las 5:00 a.m., pero eso no fue suficiente para detener a los marchantes.

En las primeras horas de la mañana algunos grupos de personas se concentraron por la zona de la 14 de Calima, al norte de la ciudad donde, para esa hora, se mantenía un cierre en Sameco por los desmanes del miércoles. Pero también se bloqueó el paso hacia Palmira en la salida cercana al Terminalito. La Carrera Primera estaba detenida también. Finalmente, en Sameco llegó el Esmad a dispersar con gases lacrimógenos a la altura de la calle 62 con Carrera Primera, pero hacia la 1:30 p.m. el paro se volvió a instalar.

Por su parte, pasadas las 9:00 a.m., estudiantes de la Universidad del Valle se aglomeraron en el cruce de la Calle 13 con Carrera 100 (Pasoancho con quinta) para impedir el paso de algunos vehiculos. Cerca al edificio del CAM que recibió violentas protestas ayer, también se llevaron a cabo plantones pero estos se movilizaron hacia el Parque de las Banderas cerca a las 11 a.m. En el oriente de la ciudad, distrito de Aguablanca, donde se presentaron manifestaciones pacíficas este miércoles, se retomaron.

A las 10:20 a.m. se bloqueó el pasó por el Hospital Universitario del Valle (HUV), uno de los puntos más álgidos de las protestas. Otros sectores como la Portada al Mar donde tuvo que intervenir el Esmad en el primer día, también se volvieron a concentrar algunos manifestantes.

Hacia la 1:00 p.m. se reportaron disturbios entre el Esmad y los indígenas y estudiantes que estaban en el Parque de las Banderas.

Por ahora Univalle se encuentra en manifestación pacífica y no hay presencia del Esmad. Sin embargo, en el sector de Puerto Rellena el Esmad está dispersando a los manifestantes con tanquetas de agua y aturdidoras, después de que se mantuviera cerrado el paso por la Simón Bolívar.

En la vía que conduce a Buenaventura también se presentaron disturbios por objetos que interrumpían el camino de los carros transportadores y particulares.

Situación Puerto Rellena hacia la 1:35 p.m.:

Un evento grave se presenta en el barrio Brisas del Cauca, al oriente de Cali: policías disparan contra la población que se manifestaba.

Foto: temblores ONG

En desarrollo...

