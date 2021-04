Estas son las cirugías que se ha hecho Marcela Reyes

La DJ y empresaria Marcela Reyes volvió a demostrar que no tiene problemas para revelar detalles de su vida privada. Este 27 de abril, realizó una dinámica para interactuar con sus seguidores en redes sociales que consistía en habilitar, en sus historias de Instagram, una especie de casillero para que le hicieran cualquier pregunta. Ella fue cuestionada por muchos temas, entre esos, cuantas operaciones tiene.

Reyes, sin ningún reparo, respondió a la duda. Ella aseguró que se ha sometido a muchas operaciones estéticas, sin embargo, aclaró que el número de veces que ha ingresado a un quirófano no es el mismo de las zonas de su cuerpo que se ha modificado. La DJ explicó que se ha operado las mismas partes en varias oportunidades, además, algunas de esas intervenciones están relacionadas a procesos de extracción de biopolímeros.

— ¿Cuántas cirugías tienes? La verdad

— Bebés, yo tengo muchas cirugías. Nada más de retiro de biopolímeros tengo cuatro, o sea, yo he pasado por el quirófano muchas veces. Me he hecho el busto, la nariz, marcación de abdomen, cola y ya. Lo que pasa es que el busto me lo he hecho muchas veces y la cola también. En la cara sólo tengo la rinoplastia. No más

La DJ fue muy clara en que no miente acerca de sus cirugías y aseguró que, además de operarse la nariz, no se ha intervenido el rostro y aseguró que es una parte muy importante de su cuerpo y que no “la pone en manos de cualquiera”.

“Yo no me he hecho la bichectomía. Jamás me lo he hecho. Lo que sí hago es ir donde mi doctora, que es la más, y ella me aplica el botox, me engrosó los labios… Ella es espectacular. Yo no tengo procedimientos en la cara, lo que me he hecho me lo ha hecho mi doctora porque con eso hay que tener mucho cuidado”

Marcela Reyes está muy segura de su cuerpo. Recientemente la DJ y empresaria dejó ver su piel bronceada y curvas voluptuosas sin una sola prenda. Ella paralizó a sus seguidores de Instagram con un video en el que presumió su figura. Su largo cabello fue lo único que utilizó para no mostrarlo todo y dejar algo a la imaginación de los seguidores.

En las últimas horas, la artista aprovechó sus redes sociales para alegrarle el día a algunos y despertar suspiros en otros. Por medio de sus historias en la red social, Marcela Reyes se dejó ver en una sensual pose desde un baño en un hotel y parada frente al espejo, mostrando sus prominentes curvas, de pies a cabeza.

Asimismo, en las imágenes se le puede ver levantando una de sus manos para mostrar las curvas de sus senos y de su cintura. Además, para hacerlo más sensual, giró un poco la cámara del celular, con el que también tapa su rostro, para exhibir la parte de su cola, dejando boquiabiertos a sus admiradores.

Esta no es la primera vez que Marcela Reyes luce su figura ligera de ropa. En ocasiones anteriores, la DJ también ha realizado publicaciones similares con las que reitera su belleza. Precisamente, semanas atrás también publicó una foto luciendo un sensual bikini, mientras desfilaba sobre un yate por Miami.

SEGUIR LEYENDO: