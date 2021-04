Alcaldía de Bogotá apoyará empresas que incluyan mujeres en oficios relacionados con la construcción

La Secretaría del Hábitat y la Secretaría de la Mujer, crearon la estrategia " Bogotá el mejor hogar para las mujeres”, la cual busca impulsar y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, con el fin de vincularlas laboralmente en el sector de la construcción.

La estrategia posee tres ejes: El fortalecimiento de capacidades para el sector de la construcción, fortalecimiento de capacidades complementarias y la promoción del empleo inclusivo con enfoque de género y emprendimiento, siendo la empleabilidad y la educación dos pilares fundamentales dentro de la estrategia.

En este espacio se van a capacitar a 3000 mujeres a través de cursos relacionados con la construcción y servicios públicos, se espera capacitar a 12.000 mujeres durante el cuatrienio dentro de los cursos se encuentran: Mampostería, Conexiones eléctricas básicas, pintura, estuco etc…

Los cursos van dirigidos a mujeres mayores de 14 años, se espera que la convocatoria empiece desde el próximo mes, además las personas interesadas también podrán ver cursos relacionados con habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas.

Para Catalina Mendieta, Referenta de Hábitat de la Secretaria Distrital de la Mujer, a través de fortalecimiento de habilidades y la educación se incentiva la ruptura de estereotipos.

“Nos hemos dado cuenta que estas mujeres no acceden a estos trabajos, no porque ellas crean que no puedan hacerlo, si no porque no esta bien visto, es curioso que las mujeres que están trabajando en el sector son las mas empoderadas de todas, algunas mujeres que trabajan en el tema eléctrico y de mezcla de cemento y ellas se creen 100% capaces de absolutamente todo, el miedo es porque digamos que dirá el esposo, cuando ya están adentro cambia el chip a un 100%” aseguró Mendieta.