La Segura muestra foto del accidente que la dejó inválida por un tiempo

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora digital, Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, contó mostró una foto de su recuperación después de que, hace unos años, una bala perdida le quitara la movilidad de sus piernas de manera temporal. El 23 de noviembre de 2013, a sus 20 años, la caleña iba a subirse a un carro en el centro de Cali, donde trabajaba como vendedora y ahí recibió los disparos. Uno de ellos en un seno.

Ese día, Segura le pidió a su hermano y a su abuela que la acompañaran al carro que estaba a unas cuadras del sitio, ante la negativa de su familia, le pidió a su amigo que la acompañara y fue ahí cuando recibió los disparos, además del seno, otro de los proyectiles entró en su brazo y, según ha contado la influenciadora, esto fue orquestado por la entonces amante de su exnovio.

Dentro del carro, donde se dio el accidente, la influenciadora relató en un video de YouTube que empezó a gritar al no sentir la parte inferior de su cuerpo, por lo que un vecino la auxilió y la llevó a un hospital. La mujer tuvo que pasar por dos cirugías de tórax, pero los médicos le dijeron que no volvería a caminar. En su video, ‘La Segura’ expresó su inconformidad al recordar el momento en que los médicos le dijeron esto porque, para ella, era necesario dar al menos una luz de esperanza y decir que, con trabajo, se podría recuperar al menos el movimiento “de un dedo, nada más”.

‘La Segura’ compartió en su Instagram una foto de su recuperación y dijo que se la mandó su amiga que siempre la acompaño y que, incluso en el video de YouTube, la menciona por haberla acompañado en todo el proceso. “En realidad no sé porque estaba sonriendo es esa foto si estaba pasando por el momento más difícil de mi vida, pero me imagino que er era Dios a través de mí dándome toda la fuerza que yo no tenía”.

También agregó que no tiene más fotos de ese momento porque en el computador donde las almacenaba, se le dañó. “Ahí todavía no movía ni un solo dedo de mis pies. Estaba completamente inválida”, relató Natalia.

Hace un mes, la influenciadora sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará parte del reparto de ‘Chichipatos’ en Netflix. Por medio de su cuenta de Instagram, la caleña contó que ahora se estrenará como actriz, después de haber pasado tres filtros que requería el casting para finalmente ser aceptada en la producción colombiana que se estrena el próximo 30 de abril.

“Yo toda la vida, desde chiquita, había soñado con ser actriz, entonces decía ‘yo tengo que llorar’, así que en el tercer filtro la rompí con la llorada”, contó la influenciadora en sus historias de Instagram sin ocultar su emoción.

Entre otros detalles, relató muy emocionada que tuvo que mandar tres videos a la producción y que le tocó improvisar en la última parte del casting. De igual manera, indicó que va a subir un video en sus redes sociales contando más detalles sobre el proceso.

Posteriormente, con una publicación en la que aparece en la portada oficial de la segunda temporada de la serie junto a actores como Lina Tejeiro, Chichila Navia, Jacques Toukhmanian, expresó que ser parte del reparto de una serie para Netflix era uno de sus sueños por realizar.

