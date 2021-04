Diva Jessurum explicó por qué tiene un “ojo morado”

Diva Jessurum. Foto: Instagram @divajessurum

La presentadora y periodista de entretenimiento barranquillera, Diva Jessurum, sufrió un accidente casero y quiso compartir la anécdota con sus seguidores. De este modo, la celebridad colombiana publicó un video en su perfil de Instagram que da cuenta del fuerte golpe que se dio con un cuadro que le cayó en la nariz y le dejó un gran morado.

“Prefiero contarles lo que me sucedió antes de que esas personitas “Master en especulación” digan que me sometí a una cirugía. Fue un accidente casero, la fuerte brisa del balcón levantó el cuadro, lo desenganchó, se elevó y este aterrizó justo en mi carita. Hoy es el primer día. Vamos a ver qué pasa más adelante, por ahora me tiene la nariz y los ojos hinchados”, escribió para acompañar el video.

Posteriormente, figuras públicas como el también periodista y presentador, Sergio Barbosa, le comentaron en la publicación: “Lo siento mi Diva. ¡Yo me estrellé contra el vidrio en un carnaval, estaba sobrio! La puerta del hotel no abrió y me rompí la nariz. Recupérate pronto”.

Por su lado, el cantante de champeta, Twister El Rey, escribió: “Ay Dios, mi Diva que pecao, ¡menos mal no fue a mayores! Cuídate mucho”. Otro artista de la champeta, Kevin Flórez, se unió a los mensajes de recuperación. “Cuídate mucho Diva, muchas bendiciones siempre”.

Post en Instagram de Diva Jesurum. Foto: Instagram @divajessurum

Es de recordar que, Diva Jessurum ha logrado hacerse un nombre en el periodismo de entretenimiento colombiano. Inició en la televisión como corresponsal de ‘RCN 7:30, El informativo de la mañana’. De hecho, en 2018 contó a través de Instagram que, “Comencé a trabajar cuando no había visto tv como materia en la universidad, estaba en primer semestre y hasta dije que ya estaba graduada con tal de entrar a RCN como corresponsal. Nunca se dieron cuenta, Lo confieso no con pena sino con orgullo, porque me gradué y nunca les fallé”.

Post en Instagram de Diva Jesurum. Foto: Instagram @divajessurum

Después de trabajar varios años en el Canal RCN, la presentadora se mudó a Caracol Televisión y ha sido la directora de diferentes productos audiovisuales como ‘Se dice de mí’, programa enfocado en contar la vida de los artistas. También dirige ‘Expediente final’, en el que hacen diferentes entrevistas para hablar de cómo fueron “los últimos días” de las figuras públicas antes de fallecer.

Además, también presentó ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento de Noticias Caracol. Y, conformó el grupo original de presentadores de ‘La Red’ junto a Ronald Mayorga, Carlos Vargas y Frank Solano. Sin embargo, posteriormente, Diva Jessurum decidió retirarse del formato al igual que Mayorga, y actualmente continúan en el programa Vargas y Solano, junto a Mary Méndez, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo.

También ha incursionado en el mundo de la escritura y ha lanzado libros como ‘Sé una diva empoderada’ y ‘La vida de Marbelle’.

Ahora, con más de 20 años en el periodismo de entretenimiento, Diva Jessurum dijo en 2019 sobre su carrera a Blu Radio que: “Ha sido una carrera muy luchada y muy sufrida. Muchos juzgan a los periodistas de entretenimiento porque supuestamente la pasamos divino, pero detrás de eso hay historias muy duras, extensos horarios de trabajo, entrevistas negadas y estar frente a personajes preguntando lo que no quiere que le pregunten”.

