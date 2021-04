Médico colombiano y su socio serán extraditados a EE.UU por defraudar a 130 personas en Miami

Mahecha solicitado bajo extradición a los Estados Unidos.

El médico Carlos Mahecha Díaz y su socio Juan Arcila son los protagonistas de ‘La gran Estafa’, un caso denominado así, por las autoridades estadounidenses, que llevó a que 130 personas, de diferentes nacionalidades, consignaran el dinero de sus ahorros a las cuentas de estos dos colombianos que, bajo promesas de construir ambiciosas obras en Miami, en Estados Unidos, para recibir grandes retribuciones económicas, terminaron robando el dinero y estafando a sus víctimas.

El primer supuesto prometedor proyecto inmobiliario que generaría grandes ganancias a sus inversionistas fue uno que llevó el nombre de Quarzo Bal Harbour, una construcción que se convertiría en un hotel tipo boutique, en uno de los sectores más exclusivos de la zona, que atraería la atención de cientos de turistas que querrían entrar allí cuando ya estuviera establecido. La construcción, que nunca tuvo frutos, le generó ganancias ilegales, a los dos colombianos, de 51´574.000 dólares, dinero proveniente de las personas que decidieron confiar en la promesa de los hombres.

La Interpol, que trabajó en conjunto con la Policía en Colombia, logró identificar que Mahecha y su socio, Arcila, prometían un negocio que, en el fondo, consistía en comprar hoteles viejos o en mal estado, en Florida, para restaurarlos y llenarlos de lujos, para convertirlos luego en atractivos turísticos.

Proyecto Quarzo

Sin embargo, Quarzo no fue el primer proyecto. Las indagaciones revelaron que, hace seis años, el médico habría hecho parte de otro proyecto conocido como Luna, en el que también estafó a ahorradores que le depositaron un aproximado de $ 26´360.000 dólares; suma que, según las autoridades, fue invertida, presuntamente, en otros proyectos que ya estaban en quiebra.

Según, la Fiscalía, los 51´574.000 dólares, entregados por las 130 personas para el proyecto Quarzo, se invirtieron en otros rubros, ajenos al que se había prometido e, incluso, se había gastado en bienes personales como la construcción de sus propios condominios, compra de casas y lotes, y la creación de una colección de carros de lujo.

Las personas que decidieron invertir capital en el proyecto, comenzaron a sospechar que algo andaba mal cuando notaron que la situación no estaba siendo tan rentable como se les había prometido, pues no recibir una retribución económica equivalente, o justa, respecto al dinero que habían entregado para el supuesto mega proyecto que pensaba construirse. Según los dos empresarios, aseguró El Espectador, los inversionistas recibirían una rentabilidad anual, de sus acciones, del 18%, situación que nunca ocurrió.

Carlos Mahecha, según informó El Espectador, tenía a varios integrantes de su familia involucrados en sus negocios entre los que estaban su esposa, Anastasia Casas, y sus hijos Camilo y Felipe Mahecha Casas.

De acuerdo con las denuncias hechas por los ciudadanos afectados, entre los que hay, según Noticias RCN, un general en retiro del Ejército, un exsenador de la República y varios magistrados, Mahecha y Arcila no reembolsaban el dinero a los inversores en las fechas de vencimiento fijadas, no efectuaban pagos de intereses semestrales previstos, según e acuerdo, y no cumplían las condiciones, impuestas previamente en los pagarés.

Según se lee en la Circular Roja de Interpol, Mahecha está inculpado por los delitos de asociación ilícita para cometer una estafa por medios electrónicos y estafa por medios electrónicos. El documento señala que Mahecha, de la mano de otras personas, estuvo asociado ilícitamente para “estafar inversores, utilizando declaraciones falsas para solicitar inversiones en bienes inmuebles, supuestamente, a fin de convertirlos en bloques de apartamentos”.





