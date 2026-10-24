La reconstrucción en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 costará $54 billones, según el Ministerio de Vivienda: “Una cifra alarmante”

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto requiere una inversión total de $54 billones de pesos, según señaló el Ministerio de Vivienda en el congreso de Camacol en Cartagena - crédito suministrada a Infobae

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El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Jaime Beltrán, afirmó que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 representa un costo de $54 billones para el país, de los cuales $19,7 billones corresponden en forma exclusiva al sector vivienda.

El funcionario entregó el balance durante el Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) y celebrado en Cartagena.

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“A parte de la realidad que está viviendo el ministerio y el país, apenas asumimos el gobierno recibimos el peor terremoto del país en 100 años. Fueron 16 departamentos y 498 municipios que se vieron afectados por el sismo. Más de 2.300 edificios afectados y más de 700 colapsados, además más de 203.000 viviendas afectadas y más de 51.700 destruidas”, dijo Beltrán al presentar el diagnóstico oficial del desastre.

Una cifra que el ministro calificó de “alarmante”

“La reconstrucción nos vale $54 billones y solo en materia de vivienda está en un aproximado de $19,7 billones, es una cifra alarmante. Desde el minuto uno se hizo un planteamiento para la reconstrucción que estará enfocada en tres momentos. El primer momento busca conocer, atender y habilitar”, señaló el ministro ante los empresarios del sector reunidos en el congreso gremial.

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Beltrán insistió en que, aunque el país no cuenta con la totalidad de los recursos necesarios, existen mecanismos para conseguirlos.

“El estimado preliminar nos da un valor de $19 millones la reconstrucción, no los tenemos, pero el hecho que no los tengamos no quiere decir que no los podamos conseguir. La fase dos arrancará de la mano de Camacol para ver qué podemos hacer. Lo que tenemos a la mano es más de 4.700 unidades de viviendas reconstruidas”, explicó el funcionario.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que el sector privado donó 1.077 casas y financió el 70% de las obras en la fase inicial de la emergencia - crédito Andesco

El aporte de los empresarios en la primera fase

El ministro de Vivienda destacó el papel del sector privado en la atención inicial de la emergencia. “Logramos ahora 1.077 viviendas donadas para las personas afectadas por el sismo del 10 de agosto. 70% de lo que llevamos hoy en materia de reconstrucción ha sido apalancado por los empresarios”, afirmó Beltrán durante su intervención en el Congreso de Camacol.

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Según el funcionario, ese respaldo del sector constructor será clave para sostener las siguientes etapas del proceso, en momentos en que el Gobierno enfrenta limitaciones presupuestales para financiar la totalidad de la reconstrucción por cuenta propia.

Primer desembolso de $1,7 billones y meta de 20.000 viviendas

El Gobierno nacional asignó un aporte inicial de $1,7 billones para continuar las tareas en el sector vivienda, según manifestó Beltrán - crédito Ministerio de Vivienda

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya cuenta con un primer monto para avanzar en la siguiente fase del plan.

“El aporte inicial para el sector vivienda son $1,7 billones para continuar con esa reconstrucción. Esto nos permitirá que con lo que ya tenemos reconstruido avancemos a la fase tres. Nuestra meta para 2028 y 2029 es lograr 20.000 viviendas nuevas para las zonas afectadas, por eso hemos aprobado subsidios de hasta 90 salarios mínimos”, dijo Beltrán.

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La emergencia como oportunidad para reactivar el sector

El Ministerio de Vivienda planea canalizar recursos adicionales hasta 2029 para reactivar la industria de la construcción - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

Pese a las restricciones fiscales, el ministro Beltrán planteó la crisis como una vía para dinamizar la construcción en el país.

“No tenemos plata para reactivar al sector en un escenario natural, pero para lo que país es una tragedia, es un escenario de oportunidad, es la oportunidad de capitalizar la emergencia y de utilizar todos los mecanismos que tenemos a la mano para que el sector se vuelva a dinamizar”, sostuvo Beltrán ante los asistentes al congreso.

El funcionario explicó que la estrategia del Gobierno consiste en canalizar hacia la reconstrucción cualquier recurso adicional que se obtenga en los próximos años.

“Todos los recursos que el Gobierno va encontrando los va destinando para la reconstrucción. Tenemos como objetivo que los recursos conseguidos en 2027, 2028 y 2029 aporten la reconstrucción de estos 16 departamentos (...) y los resultados que podamos tener en los próximos años se puedan acercar en lo que en su momento fue uno de los grandes proyectos del Dr. Vargas Lleras como fue Mi Casa Ya”, concluyó el jefe de la cartera de Vivienda.

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