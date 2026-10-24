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Juan Pablo Montoya se mostró decepcionado por la temporada de su hijo Sebastián: “Botamos la plata”

El expiloto y padre del corredor de la Fórmula 2 fue lapidario con sus críticas por la campaña en el equipo Prema, en el que no continuaría el colombiano para 2027 y por eso busca escudería en esa categoría

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya suma 30 puntos en la temporada 2026 de Fórmula 2, a falta de dos carreras para terminar - crédito Prema Racing
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El colombiano Sebastián Montoya termina su segundo año en la Fórmula 2 en los últimos puestos del campeonato y cerca de salir del equipo Prema. El piloto tuvo problemas con el auto, el cambio de ingenieros y la inversión realizada para su participación.

Juan Pablo Montoya, padre del corredor, afirmó que han “botado la plata” a lo largo de 2026 para que el piloto se destacara en la segunda categoría, por debajo de la Fórmula 1. El objetivo era mejorar lo hecho en 2025, acercarse a la pelea por el título y despertar interés en la máxima categoría del automovilismo.

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El futuro de “Sebas” Montoya para 2027 aún es incierto. Se desconoce qué escuadra podría interesarse en contar con el colombiano para su tercer año en la Fórmula 2 o si evaluará otras competencias para continuar su carrera profesional y mantener vivo el sueño de convertirse en el segundo colombiano en la historia de la Fórmula 1.

“Fue un desastre y hay que repetir”

Desde 2006 no hay un colombiano en la Fórmula 1, cuando Juan Pablo Montoya dejó McLaren a mitad de temporada y pasó a la Nascar. Veinte años después, ese deseo aún no se concreta, pese a que Sebastián Montoya era el piloto más cercano a cumplirlo.

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En su programa MontoyAS, del medio AS Colombia, “Juanpa” habló sobre la decepción por los resultados de su hijo en la Fórmula 2: Sebastián Montoya pasó de sumar 91 puntos en 2025 a acumular 30 puntos en 2026, a falta de las válidas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Ocupa la posición 17 del campeonato.

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya afirmó que le tocará hacer un tercer año con Sebastián Montoya en la Fórmula 2 - crédito Arquib

El expiloto de Williams habló primero sobre los altos costos para los corredores: “Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2, deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto como para que fuera el crecimiento total de pilotos”.

“Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir. No queríamos repetir y el plan era dos años siempre y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año, pero es ‘cachín, cachín, cachín’”, mencionó.

Sebastián Montoya
Según Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya se irá de Prema porque el equipo consiguió dos nuevos pilotos para 2027 - crédito Prema Racing

Cuatro millones de euros por una silla

El 8 de octubre de 2026, en el mismo programa, Montoya también hablaba sobre esos costos para correr en la Fórmula 2 y los consideró “ridículos” por ser elevados: “Algo que está ocurriendo cada vez más es que hay más y más pilotos con muchísimo dinero. Y, por tanto, la forma en que están comprando los asientos y todo lo demás es ridícula. Si supieras las cifras que la gente ofrecía por los asientos en F2, sería ridículo. Pero un asiento en Invicta Racing cuesta más de cuatro millones de euros”.

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya ha hecho su peor campaña en Fórmula 2 con Prema, en los dos años que lleva en la categoría - crédito Prema Racing

Muchos pilotos tienen dinero, pero normalmente no están entre los más rápidos, aunque así es como funciona. Así que se convierte en una guerra de carteras. Te pongo un ejemplo: con Sebastian en F2 hicimos unos ocho días de test privados entre las dos temporadas, mientras que Ugo (Ugochukwu) hará entre 20 y 30 esta temporada”, dijo.

El padre de Sebastián Montoya explicó que se le deben añadir los gastos como “un test de Fórmula 2 cuesta entre 40.000 y 50.000 euros. Si hacemos el cálculo para 30 días, estamos hablando de 1.500.000 euros solo para la preparación fuera de temporada. Y a eso hay que añadir los hoteles, el fisioterapeuta, los billetes y los vuelos, porque en los tests no se incluye nada”.

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