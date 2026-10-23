Karol G, Jessi Uribe y Paola Jara fueron protagonistas en la gala de los Billboard de la Música Latina 2026: así les fue

Karol G se llevó cuatro galardones en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Paola Jara y Jessi Uribe rindieron tributo a Juan Gabriel durante la ceremonia - crédito @karolg/Instagram y Giorgio Viera/AFP

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Karol G se convirtió en la única artista colombiana reconocida entre los ganadores de la 33ª edición de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrada el jueves 22 de octubre de 2026 en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos.

La cantante paisa, ausente en la ceremonia, acumuló un total de cuatro galardones, en una gala dominada por Fuerza Regida, que obtuvo ocho premios, y Bad Bunny, con siete.

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El reconocimiento más novedoso llegó con el Artista de los Fans, categoría que debutó este año como la primera en la historia de los premios elegida de manera directa por el público mediante votación. En esta categoría, la paisa se impuso en esa contienda a Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Prince Royce.

La artista sumó, además, el título de Artista del Año Femenina, tanto en la categoría Hot Latin Songs como en Top Latin Albums, con lo que superó a competidoras como Kali Uchis, Rosalía, Shakira y Young Miko en ambos apartados.

El cuarto trofeo de la noche recayó en la categoría Canción Latin Pop del Año, que ganó Coleccionando Heridas, su colaboración con el cantante mexicano Marco Antonio Solís, por encima de temas de Alejandro Sanz, Maluma, Rauw Alejandro y Shakira.

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Karol G grabó al lado de Marco Antonio Solís el tema 'Coleccionando heridas', una de las canciones más emocionales de 'Tropicoqueta' - crédito KAROL G/Youtube

Con ese total, Karol G igualó en número de premios a Peso Pluma y Romeo Santos, y se ubicó solo detrás de Fuerza Regida y Bad Bunny en la tabla general de ganadores de la gala.

Jessi Uribe y Paola Jara rindieron homenaje a Juan Gabriel

La pareja interpretó en la gala celebrada en Miami el tema "Así Fue" - crédito cortesía equipo Jessi Uribe

La representación colombiana en el escenario incluyó un momento central de la ceremonia: el tributo a Juan Gabriel por el décimo aniversario de su muerte, ocurrida el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Entre los elegidos para participar del tributo estuvieron Jessi Uribe y Paola Jara, que interpretaron el tema Así Fue, vestidos con atuendos de charro cubiertos de lentejuelas, en una presentación que llevó al público a ponerse de pie.

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El homenaje reunió un total de cinco intérpretes de distintas nacionalidades y géneros musicales, como parte de una estrategia de la producción para representar la influencia del cantautor mexicano más allá de las fronteras de su país de origen y de sus propios estilos musicales.

El mexicano Carlos Rivera abrió el popurrí con Me Nace del Corazón, acompañado de un mariachi en vivo y de imágenes de archivo del cantautor proyectadas en pantalla. Yahritza y Su Esencia continuó con El Destino, antes de que Uribe y Jara tomaran el escenario. El cierre quedó a cargo de Pablo Alborán, quien interpretó Ya lo sé que tú te vas.

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Horas antes de la transmisión, la pareja de cantantes colombianos había adelantado en la alfombra azul que presentarían una versión que calificaron como “muy linda” de una canción de Juan Gabriel, sin revelar en ese momento el título específico del tema.

La elección de Uribe y Jara como únicos representantes de la música popular colombiana en un tributo dedicado a uno de los compositores más versionados del género romántico en español terminó por marcar un hito del reconocimiento alcanzado por la música popular (o regional colombiano) en el panorama latinoamericano.

Otros artistas colombianos también subieron al escenario

Kapo y Manuel Turizo estuvieron entre la cuota colombiana de presentaciones en vivo durante la gala de los Billboard de la Música Latina 2026 - crédito Giorgio Viera/AFP

Además de Uribe y Jara, otros intérpretes colombianos participaron en distintos segmentos musicales de la gala, que contempló un total de 16 presentaciones en vivo.

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El cantante de regional mexicano Manuel Turizo y el intérprete urbano Kapo figuraron entre los artistas que actuaron durante la ceremonia. También estuvo presente Nanpa Básico, que participó en un segmento especial junto al venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” y la cantante venezolana Nella, pensado como un mensaje de reflexión y unidad en referencia a los terremotos que afectaron a Colombia y Venezuela en los últimos meses.

La conducción de la transmisión principal estuvo a cargo de la actriz colombiana Carmen Villalobos, mientras que los cantantes colombianos Mike Bahía y Ryan Castro integraron el grupo de presentadores encargados de entregar los galardones durante la velada, junto a figuras como Becky G, Lali, Ana Mena y Gilberto Santa Rosa.

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