Afidro advirtió sobre la continuidad de medicamentos y tratamientos tras plan de choque del Gobierno: pidió recuperar $3 billones para la salud en 2027

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, señaló que los esfuerzos del Gobierno deben traducirse en la entrega oportuna de medicamentos, el acceso a los procedimientos requeridos y la continuidad de los tratamientos médicos sin interrupciones - crédito Afidro

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La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) pidió recuperar las partidas contempladas para el sector salud en el Presupuesto General de la Nación de 2027. La entidad señaló la necesidad de garantizar la financiación para que los pacientes reciban oportunamente sus medicamentos, accedan a los procedimientos requeridos y mantengan la continuidad de sus tratamientos.

El pronunciamiento se produjo después de que el Ministerio de Salud y Protección Social presentara su más reciente informe sobre la implementación del plan de choque, activado el 22 de septiembre de 2026. Frente a esa estrategia, la asociación insistió en mantener la atención sanitaria como prioridad nacional y continuar el trabajo conjunto entre el Gobierno y los demás actores del sistema.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por la cartera ministerial, con corte al 14 de octubre, se alcanzó un avance del 42,89% en la entrega de las unidades de medicamentos inicialmente pendientes. Además, se reportó el cierre de casos correspondientes al 51% de los pacientes que tenían medicamentos pendientes y un total de 434.828 procedimientos resueltos.

Afidro pidió mantener la atención de los pacientes como prioridad

Afidro reiteró su disposición a trabajar con el Gobierno nacional y los demás actores del sector para mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer el flujo de recursos y garantizar que las decisiones adoptadas beneficien directamente a los pacientes - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, señaló que los resultados de las medidas implementadas deben reflejarse en la atención que reciben los usuarios del sistema de salud, especialmente en la entrega de medicamentos, el acceso a procedimientos y la continuidad de los tratamientos.

“La salud debe seguir siendo una prioridad para Colombia. Más allá de las cifras, lo fundamental es que cada esfuerzo se traduzca en pacientes que reciben oportunamente sus medicamentos, acceden a los procedimientos que necesitan y pueden continuar sus tratamientos sin interrupciones. Este es un propósito que nos convoca a todos y frente al cual debemos seguir sumando capacidades y trabajando de manera articulada”, señaló Gaitán.

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En su declaración, el dirigente también se refirió al tablero de control anunciado por el Ministerio de Salud, una herramienta que, según indicó, permitiría hacer seguimiento a los resultados de la estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“En este sentido, esperamos que próximamente esté disponible el tablero de control anunciado por el Ministerio de Salud, como una herramienta valiosa para facilitar el seguimiento de los avances, fortalecer la transparencia de la información e identificar oportunidades para seguir mejorando la atención de los pacientes”, agregó el ejecutivo.

Los $3 billones para el presupuesto de salud de 2027

La organización pidió recuperar los $3 billones adicionales que se habían contemplado para el sector salud en el Presupuesto General de la Nación de 2027, al considerar que contar con financiación suficiente es necesario para responder a las necesidades de atención de los colombianos y contribuir a la sostenibilidad del sistema - crédito Visuales IA

Además de referirse a los resultados del plan de choque, Afidro puso el foco en la financiación del sistema para el próximo año. La organización hizo un llamado a recuperar los $3 billones adicionales que se habían contemplado para el sector salud en el Presupuesto General de la Nación de 2027.

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La asociación sostuvo que recuperar los $3 billones es necesario para responder a las necesidades que consideran más inmediatas. “Garantizar la continuidad de los tratamientos también exige asegurar los recursos que hacen posible la atención. Por eso, recuperar estos $3 billones para el presupuesto de salud de 2027 es una decisión clave para avanzar en la respuesta a las necesidades de los pacientes y contribuir a la sostenibilidad del sistema”, agregó Gaitán.

Afidro manifestó que continuará participando en los espacios de diálogo con el Gobierno nacional y los demás actores del sector para contribuir a la búsqueda de soluciones relacionadas con el acceso a los servicios de salud, el flujo de recursos y la atención de los pacientes.

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Afidro advirtió que las medidas de corto plazo para resolver los pendientes en la atención deben estar acompañadas de decisiones presupuestales que garanticen los recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud durante 2027 - crédito Afidro

La organización reiteró su disposición a trabajar de manera articulada para que las decisiones adoptadas se traduzcan en resultados concretos para quienes requieren medicamentos, procedimientos y tratamientos. Finalmente, también destacó la necesidad de abordar desafíos de largo plazo del sistema, mediante el diálogo entre las partes y la adopción de decisiones que permitan respaldar la prestación de los servicios.