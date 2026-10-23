Palmeiras vs. Estudiantes: fecha y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores con los colombianos Jhon Arias y Edwuin Cetré

El trofeo de la Copa Libertadores se exhibe entre los emblemas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado 28 de noviembre de 2026 en Montevideo, donde definirán el título continental en el Estadio Centenario. El encuentro reunirá a tres futbolistas colombianos en los planteles finalistas y aún espera la confirmación oficial de su horario por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol,

La definición será a partido único y tendrá transmisión por ESPN y Disney+ Premium, los medios licenciatarios del torneo. El duelo también pondrá frente a frente a clubes de Argentina y Brasil, países que suman 25 títulos continentales cada uno.

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¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

El equipo argentino avanzó después de vencer a Flamengo 3-2 en la tanda de penaltis en el estadio Maracaná, tras un empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Estudiantes resistió gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de Baltasar Rodríguez en el minuto 50, debido a una doble amonestación.

El conjunto dirigido por Alexander Medina contó con el debut internacional de Marcos Rojo como zaguero central. La clasificación se sostuvo en las intervenciones del arquero uruguayo Fernando Muslera, que detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

Estudiantes volverá a jugar una final continental por primera vez desde 2009. El partido del 28 de noviembre reeditará la definición de la Copa Libertadores de 1968, cuando el club de La Plata derrotó a Palmeiras y obtuvo su primer trofeo en el certamen.

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Así fue la clasificación de Estudiantes y Palmeiras

El 14 de octubre de 2026, Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fluminense y Flamengo, respectivamente, en dos tandas de penales: el equipo paulista se impuso por 5-3 después de perder 1-0, mientras que el conjunto argentino ganó por 3-2 tras igualar sin goles en el Maracaná.

La clasificación de Palmeiras quedó sellada con el remate de Freitas, luego de que el arquero Carlos Miguel detuviera el lanzamiento de Nonato. Mauricio, Gustavo Gómez, Piquerez y Arana también convirtieron para el local.

Fluminense había forzado los penales con un gol de Hércules en la segunda parte. Thiago Silva y Sosa anotaron en la serie para el equipo carioca, que había llegado a São Paulo con la desventaja de la derrota por 2-1 en el Maracaná.

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Carlos Miguel y Freitas, las claves de Palmeiras

Marlon Freitas celebrando el tiro penal que convirtió y que le dio el paso al Palmeiras a la final de la Copa Libertadores-crédito Alex Silva/REUTERS

El partido tuvo pocas ocasiones claras durante el primer tiempo. Hulk exigió a Carlos Miguel apenas comenzó el encuentro, mientras que Palmeiras sostuvo posesiones largas y evitó que Fluminense encontrara espacios cerca del arco rival.

La segunda mitad incrementó la tensión, aunque el conjunto paulista mantuvo el control defensivo. Fabio le detuvo un penal a Sosa durante el tiempo reglamentario, antes de que Hércules marcara para igualar la serie y llevarla a la definición.

Carlos Miguel respondió en la instancia decisiva ante Nonato y abrió el camino para Palmeiras. El gol de Freitas confirmó el pase del equipo a una nueva final continental.

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Vitor Roque no estuvo disponible por problemas físicos, al igual que en el partido de liga previo. Fluminense sufrió además la ausencia de Martinelli, lesionado en el duelo de ida.

Muslera sostuvo a Estudiantes en el Maracaná

El 15 de octubre de 2026, Estudiantes resistió el dominio de Flamengo incluso después de la expulsión de Rodríguez en el segundo tiempo. El arquero Fernando Muslera intervino ante Jorginho, Paquetá, Plata y Bruno Henrique, y fue determinante para que el partido terminara 0-0.

Flamengo había llegado como defensor del título y con la ventaja de haber empatado sin goles en La Plata. El equipo brasileño acumulaba 11 partidos invicto, con ocho victorias y tres empates, pero no logró superar la resistencia del conjunto argentino.

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Muslera detuvo los remates de Jorginho, Paquetá y Bruno Henrique en la tanda. De Arrascaeta y Sosa marcaron para Flamengo, mientras que Cetré, Mancuso, Pereira y Palacios convirtieron para Estudiantes.

Fernando Muslera atajando el cobro de Bruno Henrique-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Cetré tuvo que repetir su lanzamiento después de que las imágenes mostraran que había tocado dos veces la pelota tras resbalar. En su segundo intento anotó y sostuvo la ventaja del equipo argentino.

Estudiantes había llegado a la semifinal con una sola victoria en sus siete compromisos más recientes y venía de caer 2-1 ante San Lorenzo en el Torneo Clausura argentino. Flamengo, por su parte, había goleado 3-0 a Bahía y retomado el liderato del Campeonato Brasileño.

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