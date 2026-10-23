Ali A.K.A. Mind cerrará el primer día de Hip Hop al Parque: “Vamos a compartir con el público más rapero del mundo”

Ali A.K.A. Mind cierra la primera jornada de Hip Hop al Parque con un espectáculo bautizado como "El último baile" - crédito @Sr.Nobody_ph/Instagram

Guardar

Ali A.K.A. Mind prepara para este sábado 24 de octubre de 2026 el que, según sus propias palabras, podría ser el último show de su carrera en Hip Hop al Parque.

El rapero y productor bogotano, con más de dos décadas de trayectoria, cerrará la primera jornada de la edición número 28 del festival con un repertorio que bautizó “El último baile”, un título que condensa tanto el peso emocional de la despedida como la intención de dejar una marca definitiva en el escenario que lo vio crecer como artista.

PUBLICIDAD

La presentación llega después de un historial de participaciones que incluyen su show en la celebración de los 18 años del festival, en 2014, y el reconocimiento como mejor artista invitado en la categoría ‘Colombianos en el Exterior’, que recibió en 2021. Ese recorrido lo convierte en una de las figuras con mayor continuidad dentro de un evento que, edición tras edición, ha servido como termómetro de las transformaciones del rap colombiano y latinoamericano.

El artista llevó meses de preparación para montar un espectáculo que reúne dos décadas de canciones marcadas por la reflexión social y la introspección personal, un proceso que refleja el nivel de cuidado puesto en esta despedida del festival que lo vio consolidarse como uno de los referentes del rap bogotano.

PUBLICIDAD

El show se enmarca en una edición que reunirá a artistas de México, Chile, Brasil, Francia, Estados Unidos y Colombia, bajo el concepto curatorial “En la esquina se escribe la historia”. Entre los nombres confirmados figuran Rah Digga & Rampage, Portavoz & DJ Jopsen y Hispana, además de representantes locales como Lianna y Zetazeta, en una programación que busca tender puentes entre distintas generaciones y geografías del hip hop.

De cara a esta presentación, el rapero conversó con Infobae Colombia sobre los pormenores del show, el significado de esta posible despedida del festival, su relación con Hip Hop al Parque a lo largo de los años y sus planes para cerrar 2026.

PUBLICIDAD

Infobae Colombia: ¿Cómo se está preparando para este show de cierre del sábado?

Ali A.K.A. Mind: Súper emocionado. La verdad que para mí es un honor poder cerrar uno de los días del festival. Estamos preparándonos, tenemos un show grande, somos 43 personas que estamos detrás de todo este show, así que eso es una locura organizar a toda la gente. Pero lo que todos tenemos en el corazón es como la infinita certeza de que vamos a compartir con el público más rapero del mundo.

¿Por qué decidió llamar a este show “El último baile”?

Yo he participado en dos ediciones anteriores. La primera edición toqué como a las tres de la tarde. La segunda edición, me trajeron casi que a cerrar, porque yo le abría al artista de cierre.

PUBLICIDAD

Y pues también siento que yo soy hijo de este festival, lo he tenido como referencia y he aprendido mucho de los artistas que han venido. Y siento que también es como una linda despedida cerrar el festival. Digo, no despedirme de la música, sino, pues siento que hay que darle espacio a otros compañeros que también vienen trabajando duro y yéndose por lo grande. Yo siempre he pensado que irse por la puerta grande, no quisiera después volver a tocar en otro horario diferente al de cerrar, y siento que es una bonita despedida. Siento que el festival me ha dado mucho y que tengo que devolvérselo el día sábado.

Ali A.K.A. Mind adelantó que el repertorio de 45 minutos abarca composiciones desde el año 2008 hasta temas de su producción discográfica más reciente - crédito cortesía Ali A.K.A. Mind

¿Cuánto tiempo lleva preparando este show de Hip Hop al Parque?

Llevamos como tres meses de ensayarlo, pero llevo montando un show así como tipo arena desde enero.

¿Cuántas trasnochadas, más o menos?

No, si no más con el proceso de hacer las luces, a veces hacerle las luces a una canción puede durar 18 horas. A una sola. Y tenemos 17 o 18 canciones...

PUBLICIDAD

¿Y cómo será el armado del setlist? ¿Va a repasar toda su carrera?

Yo tengo una cosa en mi corazón que es muy loca y es que yo tengo acostumbrado a mi público bogotano a shows de dos horas y media. Y acá es un show de 45 minutos donde estamos contando el segundo a segundo. O sea, no puedo pasarme hablando ni un segundo. Va a ser una recorrida desde temas de Rap Conciencia del 2008 hasta temas recientes que salieron en el último disco, en el último año. Tratamos de armar las canciones que sentimos que más le gustan acá a la gente y también las que yo más disfruto. Pero estoy seguro que el repertorio va a ser para todo el mundo.

PUBLICIDAD

Programación del sábado 24 de octubre: Hip Hop al Parque abrirá su edición 2026 con artistas internacionales, exponentes colombianos y proyectos distritales en el Parque Simón Bolívar - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram

Como es costumbre, en Hip Hop al Parque hay artistas de Colombia, por supuesto, pero también de lugares como Estados Unidos, de Francia, de Brasil, o de Chile. Cuando usted mira este cartel, ¿se ve reflejado en la curaduría de este año? ¿Qué percibe de esta edición?

Tengo varias lecturas. La primera es la apuesta por el rap hispano, sobre todo. El hecho que sea Portavoz uno de los que cierre el festival, que es un gran compañero, un gran amigo y una persona que admiro mucho, me parece muy positivo porque siento que, más allá de la admiración que les tengamos a las grandes leyendas del rap estadounidense, los chicos que están creciendo con el hip hop deberían escuchar mensajes que puedan entender. Entonces, el hecho que el hip hop hispano esté en este momento, como hay artistas mexicanos, hay un chileno, me parece interesante.

PUBLICIDAD

Y por otro lado, lo que siento del festival y que me emociona mucho es ser parte de, o abrir la puerta otra vez a que los colombianos sigamos cerrando un día del festival, que siento que grupos como, no sé, por ejemplo, Penyair, Realidad Mental, La Etnnia, se merecen ese honor.

Colombia atraviesa una situación muy rara con relación a la cultura. En los festivales al parque en particular, está el trasfondo de la desfinanciación a la cultura, y a la par seguimos discutiendo por si los artistas que están muchas veces son los idóneos o no. Hip Hop al Parque no es ajeno a muchos de estos problemas. ¿Cuál es su opinión?

PUBLICIDAD

Te voy a dar una respuesta un poco antipopular. Esa discusión que hay alrededor del festival y esa lucha a veces por las bandas, creo que se tendría que resumir en más esfuerzo. Para tener que pelear, para tener que explicarle a nadie por qué tenés que estar ahí.

Entonces, siento que a veces esto de la denuncia de era y tal, los horarios y por qué vino este y por qué vino el otro... Si uno quiere realmente generar un cambio, tiene que tomar acción, ¿no? Y no solamente quedarse con la queja semi anónima, porque hoy en día es muy fácil quejarse desde Facebook y tener un perfil restringido y mandar a todo el mundo a la miércoles y ya, ¿no? Y estar normalizado. Yo siento que hoy en día, yo no se la compro tanto por ese lado.

Ahora, por el otro lado, en la financiación, sí que hay una locura y siento que hay una guerra directa contra la cultura. Es obvio, la cultura hace reflexionar. Y estos gobiernos de derecha lo que quieren es tener obreros calificados. No quieren que la gente piense mucho. Entonces pienso que nosotros no somos una piedra en el zapato para todos estos sueños imperialistas y de dominación. Ahí me puse medio conspiranóico (risas).

Pero sí siento que, por un lado, el artista debería esforzarse más para ganarse su lugar y no tener que pelear con eso. Y, por otro lado, pues vivimos una realidad oscura que es el Estado en contra de cualquier muestra de empatía con lugares como Palestina, por ejemplo.

El artista expresó su postura crítica frente a la desfinanciación estatal que afecta a los proyectos culturales en Colombia - crédito Math Valvuena / Hip-Hop al Parque

¿Hay algo en su carrera musical que lo haga sentir nostálgico? ¿O prefiere vivir el momento?

Digamos que mi vida justo ahora pasa tan rápido que a veces no me da tiempo de esas nostalgias. Pero hoy que venía en el carro y estos últimos días tiene una gran nostalgia por esos Hip Hop al Parque cuando yo iba, me pegaba tremendas lavadas, me enfermaba y todo.

Recuerdo que me quedaban 500 pesos para la buseta para devolverme y prefería comprarme dos mentas y negociar con 300 pesos el transporte hasta Soacha. Y eso me generó una nostalgia porque es como: “la lograste, cabrón, la hiciste”. Estabas ahí, te lo imaginaste, lo soñaste, y el universo conspiró para empujarte a ese lugar que veías con tanto fervor.

Entonces, sí, hoy a mí se me eriza la piel y me genera un tema ahí como de: “juepucha, ni Soacha, ni Bogotá, ni Colombia, ni nada puede contener los sueños de una persona que está decidida a conseguirlo”.

¿Qué planes tiene para cerrar 2026? ¿Tiene algo más en mente después de Hip Hop al Parque?

Tocamos el sábado, y el martes arrancamos gira por Europa. Vamos a ir a Berlín, a Madrid, París, Barcelona y Sevilla. También me tiene muy contento eso, es un reencuentro con casi todos mis colombos de por allá, gente que sufriendo desarraigo, un montón de cosas, se encuentran en una fiesta colombiana y escuchamos chucu-chucu. Yo les pongo merengue, les pongo Pastor López en mi show. Eso me emociona mucho.

Después volvemos a Colombia, vamos a ir a tocar a Tunja en diciembre, eh, y tenemos una fiesta en Soacha y tenemos un evento en Bogotá el 24 de noviembre. Tenemos varias cositas.

¿Qué pueden esperar este fin de semana los que vayan a verlo en el cierre de Hip Hop al Parque?

Lo que les puedo decir es que la voy a dar toda. Voy a dejar todo lo que tengo en mi corazón, en mi alma, que voy a vaciarme con ellos, que espero no llorar, porque tengo la emoción así, a flor de piel desde ya. Los ensayos han sido hipermegaemocionantes. Espero poder terminar el show bien. Y nada, la gente sabe lo que yo hago en tarima, los que me conocen, los que no, invitadísimos. Va a ser algo bonito.