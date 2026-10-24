Video | Una fuerte discusión protagonizaron ‘Fuchi’ y la secretaria de Movilidad en el Concejo de Bogotá: alcalde Galán defendió a la funcionaria

El cabildante cuestionó a un miembro del equipo de la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, por haber impedido que fuera grabada. La funcionaria le pidió que respetara - crédito @ConcejalFuchi/X

Guardar

El 23 de octubre de 2026 se registró una discusión entre el cabildante de Bogotá Julián Forero, conocido como el concejal “Fuchi”, y la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, durante un debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá.

La pelea surgió porque un miembro del equipo de trabajo del concejal estaba grabando a la funcionaria. Entonces, uno de los integrantes del equipo de la secretaria de Movilidad se acercó al community mánager del cabildante para solicitarle que dejara de grabar a la servidora pública mientras hacía su intervención.

PUBLICIDAD

Forero se molestó por la petición que hizo el funcionario y cuestionó directamente al enlace de Movilidad. “Usted no tiene ningún derecho a decirle a mi community que no grabe. Aquí todo el mundo graba”, le dijo el concejal “Fuchi”.

El concejal Julián Forero aseguró que tenía derecho de grabar a la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz. El alcalde Galán aseguró que el cabildante fue agresivo - crédito @mafe_ortiz/IG, Colprensa y Fuchi Concejal/Facebook

La situación se tornó todavía más tensa cuando otras personas rodearon al funcionario, entre ellas, la misma secretaria de Movilidad, que exigió al cabildante que respetara.

“No, respete no, respete usted (...) Esto es público, secretaria. Todo esto es público. Y lo que pasa aquí, la gente tiene que saberlo. ¿Grosero? ¿Cuál grosero? Grosero es usted (le dijo al enlace de Movilidad), hermano, que siguen permitiendo lo que estoy denunciando”, dijo Forero, refiriéndose a denuncias que hizo sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de Tránsito en la ciudad.

PUBLICIDAD

Según el concejal, no hay ninguna restricción que le impida grabar a la secretaria de Movilidad o a cualquier otro funcionario en el recinto. A su juicio, lo ocurrido sería un intento de silenciamiento, para esquivar sus denuncias. Pero la postura de María Fernanda Ortiz es distinta: ella aseguró que el haber sido grabada por el concejal y su equipo la hizo sentir “expuesta y vulnerada”.

La funcionaria recordó que, además de ser una servidora del Estado, es mujer, madre de dos niñas y una persona con familia, responsabilidades y sentimientos. “En repetidas ocasiones he tenido que enfrentar situaciones de maltrato en la calle mientras cumplo con mi trabajo. Por eso, me preocupa que ciertos contenidos puedan contribuir a alimentar la hostilidad y la violencia contra quienes ejercemos una función pública”, indicó la servidora pública en una publicación en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, aseguró que el haber sido grabada por el concejal "Fuchi" la hizo sentir expuesta y vulnerada – crédito @Maferoc/X

El alcalde de Bogotá defendió a la secretaria de Movilidad

El alcalde Carlos Fernando Galán se unió a la discusión sobre el tema. En la misma red social defendió a la secretaria de Movilidad y cuestionó la conducta del concejal de Bogotá. Además, afirmó que es válido grabar a un funcionario en el Concejo de Bogotá, teniendo en cuenta que eso hace parte del control político; sin embargo, indicó que esa acción es contraria a actos de acoso y a reacciones agresivas que, a su juicio, tuvo el cabildante “Fuchi” con la secretaria.

“Actitudes como esta, claramente violentas, no pueden tener espacio en política. Concejal Forero: como alcalde, le exijo respeto con la secretaria de Movilidad y con todos los funcionarios del Distrito. Contrario a lo que usted dice, agredir a funcionarios no hace parte de su trabajo, ni del de ningún concejal. Usted no solo la está grabando —que repito, es válido— sino que la está acosando. Usted lo sabe”, aseveró.

PUBLICIDAD

El alcalde Carlos F. Galán defendió a la secretaria de Movilidad tras enfrentamiento con el concejal Julián Forero - crédito @CarlosFGalan/X

El mandatario local aseguró que el Concejo de Bogotá debe caracterizarse por el respeto y la dignidad de quienes lo integran. En ese sentido, advirtió que la violencia contra las mujeres no puede ser permitida. Asimismo, respaldó a la secretaria de Movilidad y aseguró que es una “funcionaria ejemplar que no debería ser blanco de este tipo de ataques”.

El cabildante respondió a la publicación de Carlos Fernando Galán y negó haberle faltado al respeto a María Fernanda Ortiz. Insistió en que lo que hizo fue cuestionar a la funcionaria y a sus colaboradores por prohibirle a su equipo grabar en el recinto. Además, recordó que fue elegido como concejal para hacer un control político estricto a la Secretaría de Movilidad.

PUBLICIDAD

El concejal Julián Forero aseguró que no le faltó al respecto a la secretaria de Movilidad - crédito @ConcejalFuchi/X

“Alcalde @CarlosFGalan, no quiera cambiar el discurso y acomodarse para encochinar mi trabajo y entorpecer mi labor de control político (...) Hoy, que se sintieron contra la pared con mis denuncias frente a la mala conducta de los agentes de tránsito, me quieren juzgar con mentiras para ocultar todas las fallas que se presentan en la Secretaría de Movilidad”, aseveró.