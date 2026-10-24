Colombia

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

Restrepo contó cómo era el grupo de modelos que dirigía en su etapa universitaria y el rol que tuvo en el debut profesional de la huilense, cuando esta estudiaba arquitectura

La actriz contó cómo impulsó a la huilense a incursionar en el modelaje, pese a las dudas iniciales de las agencias - crédito @vibrafm/Instagram

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Martica Restrepo, cuyo nombre de pila es Martha Restrepo, dejó MasterChef Celebrity Colombia el 5 de octubre de 2026, tras un reto de camarones en el que compitió contra Verónica Orozco y Mariana Mozo. Antes de esa eliminación, la actriz había recibido un delantal negro el 1 de octubre en una prueba de “Cocina con el chef” junto a Jorge Rausch, episodio en el que su reacción ante el fallo del jurado llamó la atención de Claudia Bahamón.

A lo largo de la temporada, Restrepo también integró equipos sancionados con delantal negro grupal, como el de la pizza de chocolate inspirada en Dubái, y otros que lograron esquivar el riesgo, como el de un plato con atún junto a Pautips y Tuto Patiño. Su salida del concurso del Canal RCN se definió tras presentar un arroz basmati con langostinos y una salsa de miel con notas cítricas que el jurado consideró desequilibrada por exceso de dulzor.

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A más de dos semanas de conocerse su salida de la competencia, la actriz abordó aspectos de su experiencia en el reality de cocina, y hasta sorprendió al dar detalles acerca del vínculo que comparte desde hace años con la presentadora Claudia Bahamón.

Martica fue eliminada de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un plato con fallas técnicas - crédito cortesía Canal RCN
Martica fue eliminada de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar un plato con fallas técnicas - crédito cortesía Canal RCN

En diálogo con Vibra FM, Restrepo recordó sus años al frente de un grupo de modelos: “Teníamos como un grupo de modelos y yo era como la jefe de las modelos”. Fue en ese contexto donde conoció a la huilense. “Claudia y yo estamos en la universidad. No estudiábamos juntas, pero era época de universidad”.

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Según relató, fue ella quien la animó a incursionar en el modelaje. “Yo le digo: ‘Claudia, ven a este casting’. Y a Claudia la escogen”, relató.

Restrepo compartió una anécdota de aquel desfile: “Me acuerdo que había algo con un tema de unos zapatos. No me acuerdo si era porque Claudia no era tan alta o algo pasó, y Claudia tuvo que llevar los zapatos en la mano. Y yo: ‘No, pues que los lleve en la mano’. Claudia salió a desfilar con los zapatos en la mano”, contó.

MasterChef Celebrity: Claudia Bahamón vuelve a resultar golpeada por un participante - crédito cortesía Canal RCN
Claudia Bahamón desfiló con los zapatos en la mano durante uno de sus primeros trabajos frente a las pasarelas, según relató Martica Restrepo - crédito cortesía Canal RCN

La situación no afectó la continuidad de Bahamón en el medio, sino que en palabras de Martica, la impulsó: “Ahí me decían: ‘No, pero vuelve a traer a Claudia, esta modelo tuya que se llama Claudia, la que estudia arquitectura’. Y yo fui la que le di su primer trabajo como modelo”, afirmó Restrepo, quien añadió que entre las mujeres que participaban en el grupo también se encontraba la actriz Manuela González: “Manu también hacía parte de ese combo. Había más actrices ahí, todas en el momento de la universidad”, señaló.

El vínculo entre Restrepo y Bahamón resurgió años después, cuando coincidieron en las cocinas de MasterChef Celebrity. En el momento de la salida de Restrepo de la competencia, Bahamón se refirió ante las cámaras a la relación que mantenían desde hacía tiempo y la describió como una persona maternal. La presentadora recordó, además, que Restrepo tenía una agencia de eventos y que le dio una de sus primeras oportunidades laborales.

Por qué Martica Restrepo no volvió a ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro se quebró al recordar la cercanía que tenía con Martica Restrepo - crédito cortesía Canal RCN
La actriz rechazó la oferta de regresar a 'MasterChef Celebrity' por considerar que representaba una falta de respeto hacia sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN

En la misma entrevista, la actriz explicó las razones por las que rechazó una propuesta de la producción para reincorporarse al programa tras su eliminación.

Sobre el reto que determinó su salida, relató: “Imagínense lo que me pasó a mí, estoy en este reto impresionante que es Verónica, Marianita y yo, tres mujeres, unidas por esa misma causa, sabíamos que una se tenía que ir, pero nadie se quería ir, reto de 10 minutos, luego de 30 minutos, eso fue una cosa muy loca”.

De acuerdo con su relato, apenas terminó el programa y se despidió de sus compañeros, la producción se acercó para preguntarle si quería reintegrarse a la competencia al día siguiente. Restrepo pidió un tiempo para pensar su respuesta, pero la organización necesitaba una definición inmediata para incluirla en la lista de celebridades habilitadas para regresar.

Sobre el dilema que enfrentó en ese momento, la actriz explicó: “Por un lado yo decía ‘yo estoy muy preparada’. Yo de verdad había estudiado un montón, yo quiero llegar a la final. Por otro lado, yo decía ‘me parece una falta de respeto con mis compañeros llegar al día siguiente y decirles hola, volví’”, manifestó.

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