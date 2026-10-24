‘Stream Fighters 5’: Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex dieron de qué hablar con su preparación a tres semanas del evento

Yaya Muñoz, Andrea Valdiri y Alexa Torrex se hicieron notar durante su preparación para sus combates en 'Stream Fighters 5' - crédito @dahianlorena @andreavalidirisos y @alexatorrexcontreras/Instagram

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A tres semanas de que se celebre Stream Fighters 5, se conocen detalles de la preparación de los creadores de contenido que subirán al ring el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo Medplus de Bogotá. Será la última edición, según anticipó su creador, WestCol.

La participación femenina es una de las que más expectativas despierta. En las últimas horas, tres participantes se hicieron notar con publicaciones en redes sociales: un ojo enrojecido, un combate de práctica que terminó con sangre en la nariz y bíceps más marcados.

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Yaya Muñoz presumió su figura y mostró el golpe que se llevó en su preparación

La presentadora dejó sorprendidos a WestCol y Andrea Valdiri al mostrar los biceps que desarrolló tras semanas de entrenamiento - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró en sus redes sociales los cambios físicos que atribuye a la rutina de boxeo, entre ellos un desarrollo visible de los biceps. Esto sucedió durante la fiesta de disfraces organizada por WestCol, que sirvió para el lanzamiento de la W Sound 10, HAPPY MONDAY, grabada junto a Hades66.

Cuando el propio WestCol le preguntó si había cambiado mucho su físico por el entrenamiento, la tolimense no dudó en mostrarle los biceps que desarrolló tras semanas de preparación, ante la sorpresa de todos los presentes, incluida Andrea Valdiri.

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Un golpe durante el entrenamiento provocó una lesión en el ojo de Yaya Muñoz - crédito @dahianlorena/Instagram

Previamente, la propia creadora de contenido también difundió, a través del espacio digital Tamo En Vivo, las marcas que le dejó un golpe recibido durante una de sus sesiones de entrenamiento.

“Me dieron un puñetazo el día sábado, así que hoy me tocó ponerme gafas porque miren cómo llegué. Tengo el ojo bien lastimadito. Gajes del oficio, muchachos, gajes del oficio, ustedes saben”, relató la influenciadora, que se tomó el episodio con humor.

Cabe recordar que Yaya se enfrentará a Karola Alcendra en lo que la organización presentó como la primera pelea doble de todas las ediciones de Stream Fighters. El cruce reúne a cuatro mujeres: Karola hará dupla con Alexa Torrex, mientras que Yaya se asociará con Beba. Las cuatro competidoras arrastran diferencias previas que, según la producción del evento, buscan resolver sobre el cuadrilátero.

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Alexa Torrex terminó con sangrado nasal tras un sparring con Andrea Valdiri

Alexa Torrex presentó sangrado en la nariz después de una sesión de entrenamiento con Andrea Valdiri en Medellín - crédito @alexatorrexcontreras/Instagram

Otra de las participantes del combate por equipos compartió imágenes de su rostro después de una sesión de sparring con la barranquillera, que tendrá una de las peleas destacadas de la velada ante La Divaza.

La cucuteña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia subió a sus historias de Instagram una foto en la que se observa sangre en su nariz. Junto a esta escribió: “Yo no sé quién fue el chistoso que me mandó a hacer sparring con ella. Le va a ir a la Divaza”. La propia Valdiri respondió al mensaje con una disculpa pública: “Perdóname mi reina. Te felicito por este proceso, eres muy valiente, con toda”.

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El entrenamiento se realizó en Medellín y ambas creadoras de contenido acabaron golpeadas, especialmente la cucuteña - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En una historia posterior de Instagram, la barranquillera detalló lo ocurrido durante el entrenamiento realizado en Medellín. “Ayer estuve con Alexa, la conocí, hermosa, muy valiente. Me pegó dos derechazos espectaculares”, relató Valdiri, que además reconoció haber detenido la sesión al notar que su compañera presentaba una lesión previa en la nariz.

“La verdad estuvo un poquito agresivo ya lo último, entonces ya yo quise como pararla porque había golpeado la nariz. Ella también está como recién operada de la naricita. Entonces, ya cuando vi eso yo dije: ‘no más’”, explicó la influenciadora, que aclaró que su intención era que Torrex “aprendiera un poquito” y no lastimarla con intención.

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La barranqullera afirmó que la sesión se puso más intensa de lo esperado, por lo que ambas decidieron parar - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Por otra parte, la barranquillera remarcó la importancia de practicar sparring con distintas compañeras antes de su presentación.

“Me encanta que todos los que están en Stream Fighters hagan mucho sparring, porque a la final vas a aprender de diferentes boxeos, de diferentes técnicas, y vas a saber cómo van a reaccionar a la hora del combate. Eso te quita el nervio, es experiencia”, afirmó. También señaló, con cierta dosis de humor, que mantiene un ritmo intenso de entrenamiento. “Hoy tengo otro [entrenamiento]. Casi todos los días estoy dándome trompadas”, apuntó.