El DT Lucas González criticó a la Dimayor por la exigente programación de partidos en Atlético Nacional: “Te condiciona mucho”

Lucas González viene de sumar dos triunfos y una derrota en los últimos tres partidos de la Liga BetPlay con Nacional - crédito Colprensa

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Atlético Nacional alcanzó el liderato de la Liga BetPlay con 29 puntos, tras golear 3-0 al Deportivo Pasto en un partido pendiente de la fecha 14. Con esto, el equipo quedó prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Pero para el técnico Lucas González, el problema del verde es el poco tiempo de descanso entre los partidos del campeonato. Desde el clásico de Copa Colombia ante Independiente Medellín, se vio obligado a utilizar jugadores de la cantera y a rotar la nómina para competir en los dos torneos.

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Nacional afrontará dos partidos en los que buscará demostrar que está en condiciones de pelear por la estrella de diciembre: los clásicos ante el Poderoso, pocos días después de eliminarlo en Copa Colombia, y el encuentro frente a Santa Fe, un rival directo, en el estadio Atanasio Girardot.

“No queda otra que intentar evitar que nuestros jugadores se lesionen”

En rueda de prensa, el entrenador del verde habló acerca de cómo ha manejado el desgaste en sus jugadores por la cantidad de encuentros disputados desde el 14 de octubre, pues hasta ahora son cuatro juegos, con tres victorias y una derrota entre Liga BetPlay y la Copa Colombia 2026.

“Los chicos nos dan confianza y tranquilidad, pero iniciamos con dos jugadores sub-17, no les miro la tarjeta de identidad, tampoco les miro la cédula a James Rodríguez, Franco Armani o Edwin Cardona, yo miro rendimiento. Lo que nos ha pasado esta semana no es normal”, dijo el bogotano sobre la rotación de plantilla con juveniles.

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Lucas González tiene a Atlético Nacional como líder de la Liga BetPlay con 29 puntos, previo a la fecha 16 - crédito Colprensa

González hizo un llamado a los directivos del fútbol colombiano para que revisen la programación y tengan en cuenta el descanso reglamentario de los futbolistas: “Espero que no pase más y que esto sea un llamado a la Dimayor y a los entes que programan, es imposible que nosotros juguemos dos clásicos, uno por Copa y otro por Liga, y nosotros incluidos esos partidos tengamos que jugar cinco partidos, cuando Medellín jugó tres”.

“Entre partido y partido jugamos tres y ellos solo uno; lógicamente, te condiciona mucho. No queda otra que intentar evitar que nuestros jugadores se lesionen y para evitarlas, hay que quitar minutos y eso es lo que nos ha tocado hacer esta semana”, añadió el técnico de Nacional.

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Atlético Nacional tendrá un total de ocho partidos entre el 14 de octubre y el 2 de noviembre - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Cabe recordar que la Dimayor reacomodó el calendario después del terremoto del 10 de agosto en Colombia, que generó el aplazamiento de la fecha 5 y modificó los horarios de muchos encuentros, así que el cuadro antioqueño no es el único que ha sufrido por la carga de compromisos.

Partidos de poco descanso para Nacional

14 de octubre: Nacional 3-1 Medellín (Copa Colombia)

17 de octubre: Boyacá Chicó 1-4 Nacional (Liga BetPlay)

20 de octubre: Cúcuta Deportivo 1-0 Nacional (Liga BetPlay)

22 de octubre: Nacional 3-0 Pasto (Liga BetPlay)

25 de octubre: Nacional vs. Medellín (Liga BetPlay)

29 de octubre: Nacional vs. Santa Fe (Liga BetPlay)

2 de noviembre: Bucaramanga vs. Nacional (Liga BetPlay)

“Tenemos la mejor nómina de Colombia”

Lucas González explicó que la clave para tener a Nacional líder y con tanto partido encima es gracias a la cantera del club: “Lo que hicieron los chicos hoy, tiene un mérito enorme, el primer semestre siempre es el más difícil y estar ahora líderes con un partido menos que el Deportivo Cali, esto tiene mucho mérito a los chicos y a lo que queremos hacer”.

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Con nómina mixta, Nacional goleó al Deportivo Pasto por 3-0 en el estadio Atanasio Girardot, por la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

“Lo único que tengo que decir es que tenemos la mejor nómina de Colombia, muy buenos canteranos, estos chicos son muy buenos en calidad y en capacidad de comprender. Este partido fue imposible prepararlo, hace 48 horas jugamos en Cúcuta, viajamos ayer, llegamos a concentrar, hacer un poco de entrenamiento, si se puede llamar así, mostrarles un video y explicarles cómo juega Pasto. Esto solo lo puedes hacer si tienes buenos jugadores y somos afortunados de tener a los mejores jugadores de Colombia”, añadió.

El timonel destacó el trabajo en las divisiones inferiores para sacar a tantas figuras como Juan Manuel Rengifo en 2025: “En Colombia tenemos la mejor cantera del país, lo hacemos bien. Sé cómo funciona porque trabajé en las divisiones menores de Atlético Nacional dos años, construimos un departamento de metodología que sigue dando frutos. Como club lo estamos haciendo muy bien, los chicos lo están haciendo muy bien”.

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