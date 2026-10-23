El cantante Giovanny Ayala aseguró que comenzará a publicar contenido para adultos: “Por problemas economicos”

El cantante apareció con una bata, habló de dificultades económicas y anunció que publicaría un nuevo video al día siguiente - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

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Giovanny Ayala publicó un video en el que anunció que incursionaría en el contenido para adultos por supuestos problemas económicos. La grabación generó comentarios entre sus seguidores, aunque el cantante de música popular aclaró al final que se trataba de una broma y que su próximo material estará dirigido a personas mayores de 40 años.

El artista apareció con una bata en una habitación y adoptó un tono serio para presentar la decisión. Desde el comienzo, invitó a ver el video completo con un mensaje en la descripción: “Las apariencias engañan”.

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Durante los primeros segundos, Ayala afirmó que atravesaba dificultades financieras y que por esa razón había tomado una determinación que calificó como compleja. “Por problemas económicos, yo estoy haciendo y es una decisión muy difícil. Mañana muy temprano será mi primer video para adultos”, manifestó.

La frase despertó reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios entendieron que el intérprete preparaba una incursión en plataformas de contenido explícito. El anuncio, sin embargo, tenía un desenlace distinto.

Giovanny Ayala anunció contenido para adultos y desató reacciones en redes sociales - crédito @giovannyayalaoficial / Instagram

Después de crear expectativa con su mensaje inicial, Giovanny Ayala explicó que el contenido para adultos al que se refería no tendrá carácter sexual. El cantante indicó que abordará asuntos relacionados con la salud y el bienestar de personas mayores de 40 años. “Estaremos hablando del colesterol, la diabetes y de muchas cosas que van a servir para los mayores de 40 años. Estén muy pendientes”, dijo en la grabación que difundió en sus redes sociales.

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Con esa aclaración, el artista reveló que su publicación era una pieza de humor construida alrededor del doble sentido de la expresión “contenido para adultos”. El video recibió mensajes de seguidores que reaccionaron con risas y reconocieron que, en un primer momento, creyeron que Ayala iniciaría una actividad diferente a la música.

Otros usuarios continuaron la broma en la sección de comentarios y expresaron interés por los temas de salud que anunció el intérprete. La publicación también abrió una conversación sobre las estrategias que utilizan artistas y creadores de contenido para captar la atención de su público en plataformas digitales.

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El anuncio inicial llevó a varios usuarios a pensar que el artista incursionaría en contenido explícito.- crédito giovannyayalaoficial/Instagram

“Pensé q gravarias con bola 8😂“, ”Chiquito pero juguetón jajajaja un abrazo maestro", “De la música a sábado feliz 😂😂“, ”ajaja 😃😃 ahora sí me hizo reír 😂“, ”Jajajajjaja me tocó abrir el vídeo y verificar porque creí que estabas en bola", “jajaja pensé que le ibas a seguir los pasos al agropecuário de Temu 😂😂😂“, dicen algunas de las reacciones

Famosos colombianos que si han incursionado en contenido para adultos

El anuncio humorístico de Giovanny Ayala se suma a una conversación que ha tenido otros protagonistas masculinos en Colombia. En los últimos meses, figuras de redes sociales y televisión han recurrido a plataformas de suscripción o han participado en producciones para adultos, con distintos alcances y modelos de negocio.

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Uno de los casos recientes fue el de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario. El creador de contenido, expareja de Aída Victoria Merlano, apareció en octubre de 2026 en una colaboración para adultos junto a la modelo María Gelvis, conocida en redes como La Favorita. Fragmentos promocionales del material circularon en X y otras plataformas, donde provocaron memes, críticas y reacciones de sorpresa.

El Agropecuario apareció en octubre de 2026 en una colaboración para adultos con la modelo María Gelvis. - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Aunque la producción fue asociada a una página de contenido exclusivo de la modelo, Tejada no ha confirmado que tenga una cuenta propia en OnlyFans ni que vaya a convertir esa actividad en una línea permanente de trabajo. Por ahora, la información disponible apunta a una colaboración puntual.

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Otro caso es el del actor Ómar Murillo, identificado por el público como Bola 8 por su papel en El man es Germán. El artista abrió una cuenta en OnlyFans a comienzos de 2026, cuando residía en España. Murillo defendió la decisión como una forma de monetizar su imagen y señaló que el contenido estaba dirigido exclusivamente a mayores de edad.

Meses después, en agosto, confirmó que mantenía activa su llamada “página azul”. En una entrevista sostuvo que el proyecto había tenido resultados económicos positivos, pese a que no había publicado una cantidad amplia de material.

Yeferson Cossio recordó que dejó OnlyFans después de consolidar otras fuentes de ingresos digitales - crédito @Yefito/YouTube

También figura Yeferson Cossio, quien tuvo una cuenta en OnlyFans antes de consolidar su actividad actual como creador digital y empresario. En noviembre de 2025, el antioqueño afirmó que llegó a reunir más de 350 mil seguidores en la plataforma y que obtenía entre USD 30.000 y USD 35.000 mensuales. Explicó que su contenido era sugerente y que decidió dejar esa etapa cuando sus otras redes comenzaron a generarle mayores ingresos.

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