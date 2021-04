Hombre que violó a una perrita deberá pagar nueve meses de prisión y una multa mensual

Las autoridades confirmaron que un hombre que habría agredido sexualmente a una perrita fue condenado a prisión. Se trata de Jairo Cristancho Pineda quien por orden de la Fiscalía, tendrá que ir a la cárcel durante nueve meses y pagar una multa de 3.75 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por agredir y violar a una canina en el barrio Egipto de Bogotá.

Este ataque ocurrió el 1 de junio de 2019 y la denuncia se hizo gracias a unos vecinos del sector quienes se percataron que en la terraza donde vivía el hombre, estaba abusando de su mascota, en ese momento alertaron a las autoridades y tras mostrar las evidencias, la Policía rescató a la perrita y la llevo a una veterinaria para ser atendida.

Luego de que le mostraran las pruebas en su contra, Cristancho Pineda aceptó el delito de maltrato animal agravado y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.

Código Nacional de Protección y Bienestar Animal:

El proyecto de ley liderado y creado por el congresista del partido liberal Juan Carlos Losada, busca, entre otras cosas, regular todas las interacciones entre los humanos y los animales para seguir labrando el camino jurídico que prevenga y sancione los maltratos de todas las especies naturales.

De acuerdo con El Espectador, el congresista ve positivo el primer debate ante la Comisión Primera pues las más de 150 proposiciones radicadas sobre ella, no tienen ninguna intención de archivarla y la mayoría intenta seguir alimentando el documento.

“Las proposiciones son tremendamente constructivas y hemos estado en diálogo con casi todos los representantes para avalar casi un 70 % de ellas y dejar el resto como constancia para continuar el debate en plenaria”, explicó al diario.

¿De qué trata el proyecto?:

Se reconoce a los animales invertebrados una protección especial ligada a su valor ecosistémico; se prohíbe el abandono de los animales, así como su sacrificio sin diagnóstico veterinario previo y se prohíbe la tenencia de animales silvestres en calidad de animales de compañía.

Así mismo actualiza las multas, facilita el proceso y otorga herramientas a las autoridades para realizar aprehensiones preventivas, sancionar de forma efectiva a los maltratadores y proteger a los animales.

“Se regula lo relativo a la reproducción, cría y comercialización de animales, fijando límites para que solo personas jurídicas que cumplan con ciertos requisitos y determinados parámetros de bienestar puedan desarrollar estas actividades. También prevé gravosas sanciones el cese de funcionamiento y el decomiso inmediato de animales, en caso de incumplimiento”, compartió El Tiempo.

Así mismo, se prohíbe el sacrificio de animales por no cumplir los estándares de la raza, presentar discapacidades, malformaciones genéticas, no poderse reproducir, haber llegado a la edad de vejez o por tener enfermedades cuando estas no les impidan vivir bajo unos parámetros mínimos de bienestar animal, conforme a un concepto veterinario.

Actualiza, agiliza y fortalece el procedimiento para sancionar el maltrato animal que no es sancionable por la Ley 1774 de 2016: perros en balcones, golpes a animales, heridas en sitios de baño y peluquería, entre otros.

