En cuarentena y con alerta roja: se intervinieron 133 fiestas y se aplicaron 3.262 comparendos el fin de semana en Bogotá

Durante la tarde del domingo 25 de abril, la Secretaría de Seguridad entregó el balance del fin de semana de cuarentena estricta que se vivió en Bogotá y el resultado es desesperanzador, sin importar las restricciones, varios ciudadanos decidieron incumplirlas y no acatar las medidas de seguridad. Se encontraron fiestas clandestinas en bares, apartamentos, aglomeraciones en parques y hasta riñas callejeras.

Se reportó que, en total, fueron impuestas 3.262 órdenes de comparendo por no acatar la norma de cuarentena en las diferentes localidades de Bogotá y desde la madrugada del viernes 23 de abril, cuando inició la cuarentena, hasta la madrugada del domingo 25 de abril, las autoridades hallaron 47 fiestas clandestinas en establecimientos nocturnos, en dos de ellas se encontraron a más de 100 personas bailando, tomando licor y sin distanciamiento social o alguna medida de seguridad para evitar el contagio de covid-19.

De la misma manera, se reportaron 86 fiestas en casas o apartamentos con más de 10 personas en un mismo recinto y 522 aglomeraciones en espacio público en especial en parques donde los ciudadanos estaban reunidos tomando licor.

Las personas que sean multadas por este tipo de conductas tendrán que pagar un valor total de $936.320

Bogotá en alerta roja:

El pasado domingo 25 de abril, miembros de la Alcaldía de Bogotá, liderados por la alcaldesa Claudia López, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud Nacional (MinSalud) para realizar un comité epidemiológico en el que se declaró la alerta roja en la capital colombiana por cuenta del covid-19.

Según la mandataria, en la ciudad subieron las cifras de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El número sobrepasa el 90 por ciento y esta semana se tendrán que habilitar 140 camas más para atender pacientes, por lo que la alerta se hizo necesaria.

“Hoy cerraremos en 91 por ciento de ocupación de UCI covid-19 y 90,5 por ciento de ocupación de UCI total. (...) No tenemos más capacidad de crecimiento, luego tenemos que lograr pasar las dos semanas que nos faltan con esa capacidad que tenemos, si no, nos veríamos abocados a la penuria de no poder atender a los pacientes” - Claudia López.