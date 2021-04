Funcionarios públicos del Meta realizaron fiesta en pleno confinamiento por el covid-19

Imagen de referencia fiestas clandestinas.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Meta (CRUE), reportó que la ocupación de camas UCI el día de este sábado en Villavicencio es del 93 % y en el departamento es del 91 %, esta cifra nunca se había registrado en todo lo que lleva la pandemia.

Con este contexto que se vive actualmente en la región, esta tarde el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga a través de su cuenta de Twitter manifestó que diferentes funcionarios de la Gobernación participaron en una fiesta a las afueras de la ciudad, sin importar el confinamiento obligatorio decretado en Villavicencio.

“Da rabia y dolor tanta irresponsabilidad. No puede ser que mientras muere gente, colapsan las UCI y comerciantes se sacrifican, otros anden de rumba y dando mal ejemplo. No me temblará la mano para sanción ejemplar”, escribió el gobernador del Meta en su cuenta oficial.

Por otro lado, según informó RCN Radio el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, confirmó que a la reunión asistió una persona que hace parte del personal de planta y que con la información recopilada se empezará con las investigaciones correspondientes.

“Nosotros como funcionarios públicos somos los llamados a dar ejemplo a la ciudadanía, estamos llegando al 100 % en nuestra capacidad hospitalaria y por eso se requiere que todos pongamos de nuestra parte para salir adelante”, dijo la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano Lizcano.

Confinamiento y otras medidas en Villavicencio

El pasado 23 de abril se dieron a conocer las nuevas medidas de bioseguridad tomadas por la Alcaldía de Villavicencio para este fin de semana. Se dio a conocer que la ciudad aplicará confinamiento total durante el día y en la noche toque de queda.

El confinamiento obligatorio empezó el viernes a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 26 de abril a las 5:00 a.m. Estas restricciones en la capital del Meta se mantendrán hasta el 30 de abril, incluyendo el pico y cédula para el sistema financiero, las plataformas comerciales y los senderos recreativos.

Cabe recordar que el confinamiento se decretó porque la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estaba el pasado 22 de abril por encima del 86 por ciento.

Así lo dio a conocer César García Balaguera, médico epidemiólogo y doctor en salud pública de la Secretaría de Salud de Villavicencio, al indicar que el número de camas UCI para pacientes covid-19 alcanzaba el 78 por ciento, mientras que los pacientes no covid-19 llega al 93 por ciento.

El funcionario explicó que “son pacientes crónicos, con infartos, cáncer o traumas por accidentes de tránsito o riñas, los que están saturando estas unidades, de tal manera que no se soportaría en este momento que haya un aumento en la demanda de camas por pacientes covid-19”.

Sostuvo que las medidas restrictivas son necesarias para disminuir accidentes y riñas, además de cortar con la cadena de contagio del covid-19 y evitar que el sistema de atención en las UCI colapse.

“Son necesarias las medidas de restricción para disminuir la presión sobre el sistema hospitalario y poder tener disponibilidad de las camas covid-19 en la ciudad. Se espera que obviamente mejorando las coberturas de vacunación y si todos seguimos juiciosos posiblemente podamos disminuir la presión de las camas UCI que hoy están por encima del 86 por ciento en la ciudad”, puntualizó García Balaguera.

