Pa’ quererte: ¿Será posible otra temporada? Esto opina Juliette Pardau

Juliette Pardau. Foto: Instagram @juliepardau

A través de sus historias en Instagram la actriz venezolana, Juliette Pardau, les pidió a sus seguidores que le hicieran diferentes preguntas y un usuario aprovechó para cuestionarla respecto de “si grabarían una tercera temporada de ‘Pa’ quererte’”, producción emitida por el Canal RCN.

Inmediatamente, Pardau resaltó el amor que siente por la serie, además de demostrar que estaría encantada de rodar otra temporada.

“Yo sería la más feliz de que esto pasara (...) todos coincidimos en que este proyecto es mágico. Los actores y actrices estamos acostumbrados a despedir personajes, a despedir proyectos, es parte de (del oficio), siempre se cumple el ciclo normal. Con Pa’ quererte fue difícil, fue duro porque fue un proyecto entrañable”, dijo en primer lugar.

Y concluyó que, “entonces yo creo que es un proyecto que perfectamente podría tener otra temporada. Creo que ninguno de nosotros (los actores) va a tener problema”.

Solo queda esperar si el Canal RCN sigue adelante con el proyecto o si lo termina definitivamente tras el final de la segunda temporada.

Es de mencionar que, ‘Pa’ quererte’ cuenta con un grupo de libretistas liderado por Juan Andrés Granados, quien disfruta de las diferentes reacciones que ha generado la historia entre la audiencia, reacciones que son manifestadas en las redes sociales, especialmente Twitter.

“Dicen que Pa’ quererte es el mejor anticonceptivo porque de ver lo que sufren los protagonistas con los hijos, no quieren tener familia”, expresó el guionista a El Tiempo.

La producción cuenta con un elenco encabezado por Sebastián Martínez y Hanny Vizcaíno, además de Juliette Pardau, Luis Eduardo Arango, Carlos Camacho, Variel Sánchez y Chichila Navia, cuyo personaje de ‘Verónica’ falleció en la ficción, momento que se convirtió en tendencia nacional en Twitter.

Ante la avalancha de comentarios, Chichila Navia publicó un video en Instagram en el que dijo: “Yo sé que muchos y muchas me han escrito que no es justo, que están enojados, que no les parece que ‘Verónica’ muera. Yo entiendo, es una historia dolorosa, difícil (…) la serie está centrada en la paternidad, ‘Toño’ (esposo de Verónica y padre de sus hijos) es un personaje que necesita una lección fuerte y necesitamos reivindicarlo y que él pueda reivindicar la paternidad”.

Por otro lado, ‘Pa’ quererte’ - que durante las últimas semanas se ha mantenido entre el tercer y cuarto lugar del rating en el país - logró arrasar en la edición 37 de los Premios India Catalina, celebrados el pasado 26 de marzo. La serie, que cuenta hasta el momento con dos temporadas, se alzó con diez estatuillas.

Algunas de las categorías que ganó fueron: ‘Mejor Producción Favorita del Público’, ‘Mejor Talento Infantil’ y ‘Mejor Actriz o Actor Revelación del Año’, en ambas ganó Hanny Vizcaíno. ‘Mejor Actriz de Reparto’ (Cecilia Navia) y ‘Mejor Actor de Reparto’ (Carlos Camacho), entre otras.

La primera temporada de la serie se estrenó en enero de 2020 y la segunda en enero de 2021.

