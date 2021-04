María Auxilio, la humorista de ‘Sábados felices’, reveló los detalles de la mordedura de culebra por la que casi pierde su pierna derecha

En febrero de este año se dio a conocer que la humorista de 'Sábados felices' tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a la mordedura de una serpiente.

Durante sus vacaciones en febrero de este año, María Auxilio Vélez, conocida por sus papeles de comedia en el programa de humor ‘Sábados Felices’, se encontraba en una caminata en Puerto López, Meta cuando fue atacada por una serpiente conocida como cuatro narices (nauyaca).

La imitadora anunció lo sucedido mediante sus redes sociales, donde publicó una serie de videos hablando de su proceso de recuperación y agradeciendo a sus seguidores por los mensajes de apoyo y acompañamiento.

“No sabemos si la culebra quedó viva. Me preguntaron que si COBRA, pero ¡no! fue gratis”, fue el primer mensaje que María Auxilio escribió el 3 de febrero en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que mostró una su pierna inflamada.

Recientemente, la humorista reveló los detalles de este incidente en el programa ‘Lo sé todo’, del ‘Canal Uno’. En la emisión, Vélez comentó que luego de la picadura sentía como si la pierna estuviera llena de pedazos de vidrio y se le inflamó de tal modo que la circunferencia medía 42 centímetros.

Según su testimonio, cuando estaba en el centro médico, el especialista le aseguró que, “si la zona no se le desinflamaba tendrían que abrirla”, pero su fe en Dios y el apoyo que estaba recibiendo por parte de sus más cercanos la ayudaban a estar tranquila y segura de que todo saldría bien.

Sin embargo, a pesar de las esperanzas que tenía la humorista, confesó que sí llegó a pensar que perdería la pierna, pero los seis medicamentos y analgésicos que le aplicaron cuando fue ingresada al centro asistencial la ayudaron en su recuperación.

Días después del accidente, la actriz habló con el programa ‘Vox Populi’ y compartió que el incidente sucedió hacia las 7:00 p. m. aproximadamente, cuando se dirigían caminando con su familia a la finca de su cuñado, donde pasaban unas vacaciones. Cuando de repente sintió un chuzón en la pierna dijo “Me pasó algo” y luego empezó a sangrar.

De repente sus acompañantes encendieron una linterna y vieron a una culebra de cerca de 60 centímetros de largo e inmediatamente la trasladaron a de urgencias a la Clínica Servimédico.

Una vez en el centro médico mientras intentaba lidiar con los dolores, según relató a ‘Lo sé Todo’ la rodilla le llegó a medir 42 centímetros, y según aseguró el médico, si no se hubiera desinflamado, hubieran tenido que haberle abierto la extremidad.

Después de la primera publicación, sus 621 millones seguidores de Instagram se manifestaron y además de preguntarle frente a su recuperación le siguieron extendiendo mensajes de apoyo.

“Bueno paso por acá a darles un parte de tranquilidad porque es mucha la gente que me escribe que cómo seguí y cómo estoy. De la pierna voy muy bien, tuve una recaída por una alergia que me dio y hasta hoy estoy contando el cuento porque no podía ni contestar el teléfono pero ya hoy me siento súper bien, con el huevo arriba como digo yo y por eso les doy este parte médico, gracias por los mensajes y las oraciones, todo el mundo se ha portado divino”, aseguró María Auxilio en un video el pasado 12 de febrero.

Finalmente, el pasado 20 de febrero la humorista, quien graba con frecuencia videos para compartirlos en sus redes sociales, envió un nuevo mensaje a sus seguidores, esta vez desde su casa en Villavicencio y con su característico humor imitó a la sexóloga Flavia Dos Santos para compartir las buenas nuevas.

“Paso a darles el informe médico de cada semana, voy evolucionando muy bien hace poco terminé el antibiótico estoy en ‘hospicasa’, todavía en Villavicencio aguantando calor. Voy muy bien ya miraron la herida y me mandaron un drenaje pero el medico me marcó y dijo que íbamos a esperar hasta la próxima semana a ver si no me tienen drenar”, expresó.

Igualmente, el director del hospital, Luis Alberto Franco, manifestó en Noticias Caracol que la humorista recibió “un tratamiento agresivo con suero antiofídico hasta que nivelaron todos sus patrones termodinámicos”.

