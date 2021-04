Intolerancia en Santander: mujer atacó a otra que le pidió que dejara de fumar dentro de una discoteca

Otro acto de intolerancia quedó evidenciado esta semana en Colombia, cuando una mujer denunció, a través de sus redes sociales, que fue agredida por otra después de pedirle que dejara de fumar. El hecho ocurrió el pasado 17 de abril en una discoteca de la carrera 33 con calle 35 de Bucaramanga (Santander), donde labora la víctima identificada como Alexandra Benavides, de 22 años

“El día sábado 17 de abril, mientras estaba trabajando en el esquinazo (carrera 33 con calle 35) fui agredida por una mujer que inesperadamente, y con todas sus intenciones, me causo daños que no se irán en poco tiempo”, escribió Benavides en su cuenta de Instagram, donde subió una foto de cómo quedó después del ataque.

La joven detalló que su atacante estaba dentro de la discoteca compartiendo con un grupo en el que varias personas estaban fumando. En reiteradas ocasiones ella se les acercó para pedirles que apagaran sus cigarrillos, ya que estaba prohibido encenderlos dentro del local y a otros clientes les estaba empezando a incomodar.

El grupo hizo caso omiso a las solicitudes, por lo que otros trabajadores de la discoteca intervinieron en la situación y ahí empezó el altercado. Los problemáticos clientes discutieron de forma verbal hasta que recurrieron a la violencia física. Benavides cuenta que estaba de espalda y la mujer que la atacó aprovechó ese hecho para pegarle sin que ella pudiera defenderse.

“Pedí a los de seguridad que retiraran a ese grupo de personas, ya que en reiteradas ocasiones les pedí que dejaran de fumar dentro de la discoteca e hicieron caso omiso y fueron muy groseras. Al entrar en discusión con mis compañeros de trabajo, esta mujer de short negro salió en desquite y me agredió aprovechando que me encontraba de espalda hablando con un cliente. Al ver lo que me hizo se escapó.”