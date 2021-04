Contraloría anunció medidas contra contratistas responsables de Hidroituango

Ituango, 5 de abril de 2019. Cerca de un año de cumplirse la contingencia del proyecto Hidroituango, EPM avanza en su recuperación. (Colprensa - Sofía Toscano)

Tras los recientes problemas dentro de la parte administrativa de la Empresas Públicas de Medellín EPM, en las últimas horas, se conoció que la Contraloría emitió la orden de embargo en contra de EPM y las subcontratistas de la obra Integral y Conconcreto por posible detrimento en el polémico proyecto hidroeléctrico.

Según Blu Radio, medio que obtuvo acceso a esta determinación por parte del entre de control, informó que en la práctica esto causará más problemas para EPM e Hidroituango. Asimismo, detalló que la entidad ya hizo el envió de un oficio a los bancos para que se realice el embargo de las cuentas de EPM y los otros subcontratistas.

Este es el documento de la Contraloria en el que se ordena el embargo de una cuenta corriente y de un listado de 12 predios de Integral S.A, empresa constructora de Hidroituango.

Además, este texto señala a 19 presuntos responsables fiscales, entre ellos se encuentra Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquia.

Con respecto a este oficio por parte de la Contraloría, Empresas Públicas de Medellín afirmó por medio de un comunicado:

EPM se pronuncia sobre información que circula en medios de comunicación el día de hoy:

En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables.

EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto.





Noticia en desarrollo...

