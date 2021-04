Imagen desfavorable del presidente Iván Duque alcanza cifra récord del 65%

Este miércoles se conoció en horas de la mañana el nuevo estudio de Polimétrica realizado por Cifras y Conceptos para Caracol Radio. El bajo índice de favorabilidad de la mayoría de los mandatarios en el país y la incertidumbre de los colombianos respecto a quién votar en las elecciones del 2022 fueron algunas de las cifras más destacadas.

El estudio abarcó una muestra de a 4867 personas distribuidas en las ciudades de Bogotá (621), Medellín (423), Cali (431), Barranquilla (513), Santa Marta (500), Manizales (517); Sincelejo (425), Villavicencio (508) Tunja (405) y el departamento de Cundinamarca (524).

IMAGEN DE IVÁN DUQUE:

Una de las revelaciones más importantes fue el continuo desplome de la imagen del presidente Iván Duque en el último año, alcanzando en este último estudio una cifra récord de desfavorabilidad del 65% y apenas una favorabilidad del 32%. Esta caída del mandatario se hizo evidente en el último año con la llegada de la pandemia de la COVID-19 al país y el comienzo de las cuarentenas obligatorias.

El 20 de abril del 2020, poco más de un mes después de confirmarse el primer caso de COVID-19 en el país, su imagen favorable era la más alta en los últimos dos años de gobierno con un 43% tras repuntar desde el 2019. Sin embargo, en el año más reciente, sus números han ido cayendo de manera progresiva.

La mala imagen del presidente tiene una relación directamente proporcional entre la edad del grupo de encuestados: de 18 a 35 años el índice de favorabilidad tiene un promedio de apenas el 24%. Entretanto, en las personas de más de 65 años la imagen positiva del mandatario es del 48%.

Imagen del presidente Iván Duque en los últimos dos años: Foto: Cifras y Conceptos.

Junto con el presidente Duque, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez también se ‘raja’ en los números con un 65% de imagen desfavorable y apenas un 27% de imagen positiva. En el listado sigue el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien es el que presenta un índice más alto de favorabilidad entre los encuestados, pero no alcanza a superar su desfavorabilidad: tiene un 48% de imagen negativa respecto a un 32% de positiva.

INTENCIÓN DE VOTO:

Otro punto para poner la lupa encima es el de la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones del 2022. Aquí quedan demostradas las incertidumbres de los encuestados, empezando porque apenas un 16% aseguró ya saber por quién votar para la presidencia contra un 85% que aún no se ha decidido. En cuanto a Senado y Cámara de Representantes el panorama no varía: en el primero la cifra no supera el 9%, y en el segundo es de un 8%.

Una de las variables sobre las cuales se pueden analizar estos porcentajes es por el hecho de que el 67% de los encuestados no tienen afinidad con ningún partido político en el país. La bancada que tiene los números más altos es la Colombia Humana (7%), seguida del Partido Liberal (5%) y el Centro Democrático (5%) en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Intención de voto en Colombia 2021. Foto: Cifras y Conceptos

IMAGEN DE ALCALDES Y GOBERNANTES:

Los funcionarios del Atlántico son los que presentan los índices más elevados en cuanto a favorabilidad se refiere. En cuanto a la gobernación, Elsa Noguera cuenta con una imagen positiva del 85%, la más alta de todos los mandatarios en el país, y tan solo un 14% de desfavorabilidad. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo tiene una imagen positiva del 81% respecto a 17% negativa.

Imagen de los gobernadores y alcaldes en el país. Foto: Cifras y Conceptos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, evidencian un desplome importante en su imagen durante el último año. En la capital del país, López, al 20 de abril del 2020, tenía una favorabilidad récord del 89%, no obstante, en el reporte más reciente este cayó hasta un 60%. En cuanto a la capital del Valle del Cauca, Ospina tenía el año anterior un 78% de imagen positiva, y ahora esta se encuentra en 36%.

Imagen de los gobernadores y alcaldes en el país. Foto: Cifras y Conceptos.

